Для постраждалих від війни дітей: ДіКапріо пожертвував кошти у фонд Зеленської

Голлівудський актор Леонардо ДіКапріо зробив внесок у фонд першої леді Олени Зеленської.

Про це повідомили на офіційній сторінці фонду у Facebook.

"Ми хочемо подякувати Леонардо ДіКапріо за його внесок... Це дозволить надати допомогу тим дітям, які найбільше постраждали від війни… Дякуємо, Леонардо, за те, що приєднались... Тільки разом ми зможемо змінити життя", – йдеться у дописі.

Сума внеску не розголошується.

We want to thank Leonardo DiCaprio for his recent contribution to the Olena Zelenska Foundation in supporting the people... Posted by Olena Zelenska Foundation / Фундація Олени Зеленської on Thursday, February 16, 2023

Як відомо, у березні 2022-го актор звертався у своєму Instagram із закликом допомгти постраждалим від війни українцям.

Актор підтримав маленьких українців фото getty images

Нагадаємо, раніше на ініціативу Зеленської з допомоги постраждалим від війни дітям відгукнулася й Кейт Міддлтон. У листопаді принцеса Уельська відвідала Центр допомоги українським біженцям у місті Редінг та поспілкувалася з сім’ями, яким довелося тікати від війни.

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