Приїзд Байдена до Києва здійняв хвилю мемів у мережі

Марія Мельник — Понеділок, 20 лютого 2023, 13:00

Візит президента США Джозефа Байдена 20-го лютого в Київ став історичною подією і головним інфопривідом дня в Україні.

У мережі користувачі вже встигли не лише висловити подяку, а й наробити купу мемів за участю політичного діяча.

 
Жарт "а що у росіян з ї*алом?" у вигляді графіку
 
 
Гастрооргазм по-українськи - це посмакувати морозивом з АТБ і закусити пиріжком з "Київської перепічки"
 
 
Хоч десь він правий

 
Американський ляпас кав'ярням третьої хвилі
 
Це, звісно, не американський пиріг, але президенту сподобалося б
 
 
 
 
Той самий хлопець, який був зайнятий під час візиту Джолі в Україну
 
А там на президента вже чекає Сердючка
 
 
 
 
 
 
 

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