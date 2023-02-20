Приїзд Байдена до Києва здійняв хвилю мемів у мережі

Візит президента США Джозефа Байдена 20-го лютого в Київ став історичною подією і головним інфопривідом дня в Україні.

У мережі користувачі вже встигли не лише висловити подяку, а й наробити купу мемів за участю політичного діяча.

Жарт "а що у росіян з ї*алом?" у вигляді графіку

Гастрооргазм по-українськи - це посмакувати морозивом з АТБ і закусити пиріжком з "Київської перепічки"

Хоч десь він правий

Американський ляпас кав ' ярням третьої хвилі

Це, звісно, не американський пиріг, але президенту сподобалося б

Той самий хлопець, який був зайнятий під час візиту Джолі в Україну

А там на президента вже чекає Сердючка

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