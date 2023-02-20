Приїзд Байдена до Києва здійняв хвилю мемів у мережі
— Понеділок, 20 лютого 2023, 13:00
Візит президента США Джозефа Байдена 20-го лютого в Київ став історичною подією і головним інфопривідом дня в Україні.
У мережі користувачі вже встигли не лише висловити подяку, а й наробити купу мемів за участю політичного діяча.
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