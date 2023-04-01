Намісник Лаври Павло під час обшуків СБУ засвітив шарф Louis Vuitton за 16 тисяч

1-квітня СБУ провела обшук, вручила підзору та викликала на допит скандального намісника Лаври митрополита Павла, відомого також у народі як Паша Мерседес.

Зустрічати представників служби безпеки Павло Лебідь вийшов у шарфі, в якому неважко впізнати славнозвісну культову річ від французького бренду Louis Vuitton.

Подібний шарф на сайті бренду коштує 395 євро (майже 16 тисяч гривень). Але в мережі його можна знайти і за 700 доларів.

Монограму LV на шарфі важко не помітити і з чимось сплутати фото сбу

На сайті Louis Vuitton шарф коштує 395 євро

Але можна знайти і дорожче

Також у деяких Telegram-каналах помітили, що розмовляв Павло по останньому 14-му айфону, а на зап'ясті мав годиннки Patek Philippe за майже 40 тисяч євро.

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Тож шарф - це дрібниці, а ось iPhone 14 - це вже рівень митрополита

Нагадаємо, у 2017 році Павло з'явився на модному показі у рамках Тижня моди і розказав, що в одязі любить класику та речі вітчизняних виробників. Але також намісник тоді зізнався, що у нього є пальто від елітної марки Burberry, яке подарував покійний митрополит Володимир.

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