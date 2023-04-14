"Дуже хочеться у відпустку": Зеленська розповіла про свою мантру та як знімає стрес

Перша леді України Олена Зеленська після початку повномасштабної війни, на жаль, постійно перебуває у стресі.

В нещодавньому інтерв’ю українському Vogue Зеленська розповіла, які прості речі та заняття допомагають їй ладнати з деструктивним відчуттям.

"Не думаю, що щось дуже оригінальне. Спорт завжди допомагає. Прогулянки. Миття посуду. Я щаслива, звісно, що не мушу робити це постійно, але все одно це хороша справа… ось такий у мене спосіб розвіятися", – сказала вона.

Зеленська також переконана, що впоратися з відчаєм можна лише в один спосіб – діяти фото стефан Лісовський

"І прибирання також – розкласти речі по місцях, викинути зайві папірці, стару косметику або ліки. Мене заспокоює, коли я даю чомусь лад. Найкраще було б, звісно, вийти на вулицю і побігти, але не завжди це вдається", – розповіла перша леді.

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"Дуже хочеться у відпустку, але про неї не дозволяю собі думати, тому що то печальні думки. І дуже хочеться, щоб діти період війни пережили без значних травм. Ми працюємо з ними, проте будь-хто може спитати: а навіщо вчитися – хто знає, що буде завтра? Ніхто не знає, але підтримувати віру в завтра треба, адже все буде добре. І я повторюю "все буде добре", як мантру, і сама вірю в неї", – додала Зеленська.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Олена Зеленська потрапила до списку найвпливовіших людей світу за версією видання Time.

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