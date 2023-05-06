God Save the King: у Лондоні відбулася коронація Чарльза ІІІ. ФОТО, ВІДЕО
6-го травня в Великій Британії відбулася епохальна подія: коронація Чарльза ІІІ. Він став сороковим монархом, коронованим саме у Вестмінстерському абатстві, фактично зійшовши на престол іще 8-го вересня, після смерті своєї матері Єлизавети ІІ.
На коронацію з'їхалися представники королівських сімей та лідери держав із усього світу.
Детально роздивитися корону Святого Едварда, яку було покладено на голову Чарльзові, підписники королівського Instagram мали змогу заздалегідь. Між іншим, важить цей скарб із золота приблизно 2,2 кіло.
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Трон Святого Едварда використовується під час коронацій із 1300-го року, він постійно стоїть у Вестмінстерському абатстві. До речі, цікавий факт із сайту монархії: у день коронації Єлизавети ІІ вона була не першою, хто посів місце на троні. Уранці 2-го червня 1953-го року на його сидінні несподівано виявили чорного кота на ймення Матінс. Він солоденько спав.
Процесія рушила до абатства о 10:20 за лондонським часом (12:30 за київським).
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Причому туди Чарльз із Каміллою виїхали у кареті Diamond Jubilee State Coach, а назад - уже у традиційній, але менш комфортній Gold State Coach, побудованій у 1762-му. Із вісьмома кониками, які тягли 4-тонний транспорт, палац теж познайомив підписників за декілька днів до того.
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Варте уваги те, що дорогою туди та назад на королі та королеві були різні мантії. Так заведено, що до Вестмінстерського абатства монархи вбираються в Robes of State, а виходять із нього в Robes of Estate, які мають більш персоналізований дизайн. Чарльзові дві мантії надягав під час своєї коронації в 1937-му році його дід, Георг VI. На Каміллі спочатку була мантія, пошита для коронації Єлизавети ІІ, а потім вона змінила її на нову, яку спеціально для неї вручну вигаптували у Королівській школі рукоділля.
На завершення дійства Його Величність привітав своїх підданих із балкона Букінгемського палацу.
Усі численні квіти, використані для декору, по завершенні коронації забере благодійна організація Floral Angels, патронесою якої є королева Камілла. Їх буде передано до будинків для літніх людей та людей із інвалідністю, хоспісів і шелтерів.
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Нагадаємо, 7-го травня відбудеться концерт на честь короля та королеви. Для Їхніх Величностей та 20 тисяч глядачів співатиме Кеті Перрі.
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