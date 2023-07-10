"Мій всесвіт": Лонгорія у купальнику показалась із 4-річним сином на пляжі. ФОТО

Актриса Єва Лонгорія часто показує у своїх соцмережах повсякденне життя: від тренувань до власних рецептів коктейлей.

Однак, що рідко потрапляє до Instagram, то це її рідні та близькі.

Зокрема, 4-річний син Сантьяго, кадрами відпочинку з яким зірка "Відчайдушних домогосподарок" поділилася з підписниками.

Лонгорія у смугастому монокіні побавилася з сином фото з instagram єви Лонгорії

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"Мій всесвіт"

Нагадаємо, нещодавно Лонгорія показалась на Паризькому тижні моди. У компанії найкращої подруги Вікторії Бекхем та її чоловіка Девіда Бекхема акторка спостерігала за новою колекцією бренду Jacquemus.

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