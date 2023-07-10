"Мій всесвіт": Лонгорія у купальнику показалась із 4-річним сином на пляжі. ФОТО
— Понеділок, 10 липня 2023, 16:45
Актриса Єва Лонгорія часто показує у своїх соцмережах повсякденне життя: від тренувань до власних рецептів коктейлей.
Однак, що рідко потрапляє до Instagram, то це її рідні та близькі.
Зокрема, 4-річний син Сантьяго, кадрами відпочинку з яким зірка "Відчайдушних домогосподарок" поділилася з підписниками.
Нагадаємо, нещодавно Лонгорія показалась на Паризькому тижні моди. У компанії найкращої подруги Вікторії Бекхем та її чоловіка Девіда Бекхема акторка спостерігала за новою колекцією бренду Jacquemus.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Лонгорія у розстібнутій сорочці знялася для глянцю та повчила готувати Маргариту. ВІДЕО
Лонгорія у напівпрозорому, Клум у шлейфовому пір’ї та Бекінсейл у бузковому сяйві покрасувалися в Каннах. ФОТО
Із халатів у вечірні луки: як "домогосподарки" Бекхем і Лонгорія на тусовку збиралися. ФОТО
Приєднуйтесь до дискусії