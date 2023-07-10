"Ридала взахлин": "ВІА Гра" Попова згадала, як мучилася від здуття та не могла схуднути

27-річна учасниця гурту "ВІА Гра" Ксенія Попова, яка може похизуватися соковитими, але водночас пружними і спортивними формами, не завжди так виглядала.

У мережі вона відверто поспілкувалася з підписниками про РХП і показала, який вигляд мала, коли невпинно набирала вагу.

"Я завжди любила спорт. Ще до того, як доєдналася до групи. Моя фігура, харчування і вага - це довга болісна тема. Я не хочу рекомендувати щось, розповідати, розказувати, як потрібно харчуватися і тренуватися, тому що сама не до кінця розібралася зі своїм РХП та іншими питаннями.

В групі у мене почалися проблеми з гормонами, і я різко почала набирати вагу, набрякати і почувати себе дуже погано. Довго намагалася зрозуміти, що зі мною (адже я веду здоровий спосіб життя)", - зазначила Ксенія.

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Виконавиця показала, як виглядав її живіт під час проблем зі здоров'ям

"У мене постійно було здуття живота, що б я не з'їла, мені ставало погано. Моя вага не ставала меншою, а тренувань я робила все більше і більше.

Щоразу ридала мамі взахлин (після кожного виступу на камеру ще сильніше). Моє обличчя сипало, живіт міг не проходити тижнями. Я обійшла лікарів, що пов'язані зі шлунком (здорова). Звернулася в кінці до дієтолога, гінеколога. Здала аналізи. Почала жорстко рахувати калорії, пити вітаміни, і ось через рік (може, все трапилося б і раніше, якби не війна) моя звична вага і стан до мене повернулися (психологічний зокрема). Зараз я почуваюся чудово", - розказала свою історію Попова.

Співачка закликала любити себе в будь-якому стані

Як відомо, свого часу із набряками і раптово набраною вагою стикалося чимало відомих дівчат.

Блогерка Ксюша Манекен раніше показула себе у найбільшій вазі і розказувала про боротьбу з РХП.

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