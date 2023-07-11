Борис Джонсон став татусем увосьме. ФОТО

Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон та його дружина Керрі ще раз стали батьками. У пари народився хлопчик, який є їхньою третьою спільною дитиною та восьмим нащадком для 59-річного політика.

Радісну новину Керрі повідомила в Instagram. Виявляється, хлоп'я з'явилося на світ 5-го липня, але батьки досі були не готові ділитися своїм щастям із широким загалом.

У Керрі з Борисом народилася третя спільна дитина фото з instagram джонсон

"Тиждень Френкі. Ласкаво просимо у світ, Френку Альфреде Одіссею Джонсоне, який народився 5-го липня о 9:15 ранку. (Вгадайте, котре з імен вибрав мій чоловік?!)", - написала Джонсон.

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"Люблю кожну хвилину сонної маленької бульбашки. Бачити, як двоє моїх старших приймають нового братика з такою радістю та захватом - це найдивовижніша річ, яку лиш можна побачити. Ми всі зачаровані", - зізналася вона.

35-річна Керрі подякувала медичному персоналові лікарні, де народився маленький Френк.

Френку вже майже тиждень

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Нагадаємо, Джонсони вже виховують 3-річного сина Вілфреда і півторарічну доньку Ромі. Від ексдружини Марини Вілер політик має двох уже дорослих дочок, Лару та Кассію, і двох синів, Майло і Теодора. Іще одну дівчинку, Стефані йому в 2009-му році народила артконсультантка Хелен Макінтайр.

Але ймовірно, що дітей у Бориса насправді може бути більше, ніж вісім. У 2013-му році Апеляційний суд постановив, що суспільство має право знати, чи зачав одружений на той момент із Вілер Джонсон позашлюбну дитину з заміжньою Макінтайр у той час, коли обіймав посаду мера Лондона. Як пише Express, у заяві суду тоді пролунала цікава фраза: мовляв, результатом невірності політика стало "два випадки зачаття дітей".

Сам Джонсон чуток щодо кількості своїх нащадків воліє не коментувати. У 2021-му році, під час інтерв'ю NBC, його запитали, чи справді в нього їх шестеро. Борис, у якого з Керрі тоді була лише одна спільна дитина, відповів ствердно, пише The Guardian.

Як відомо, із чинною супутницею життя експрем'єр одружився в 2021-му, а весілля вони зіграли роком пізніше.

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