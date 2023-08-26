"Моє щастя завжди зі мною": Буданов розказав, де його дружина
Очільнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову та його дружині Маріанні під час війни не доводиться переживати додаткове випробування розлукою. Адже вони перебувають разом цілодобово.
Таке зізнання 37-річний Буданов зробив у інтерв'ю "Радіо Свобода".
"Моє щастя завжди зі мною, тому що моя дружина живе зі мною в кабінеті, 24 на 7. Раніше я ішов на роботу - повертався додому, а зараз...", - поділився він.
На запитання, чи романтична він людина, Буданов не відповів, мовляв, це краще знає дружина. А ще він "підкорегував" історію, яку свого часу розказувала в інтерв'ю Маріанна: як у перші тижні повномасштабного вторгнення він порадував її в день народження саморобною листівкою і букетом тюльпанів, які десь спромігся дістати.
"Неправда. Ніякий букет я не знайшов. В той час трошки було не до квітів, і мені так здається, що особливо їх і не продавали. Ну, може, і помиляюсь, але я тоді не знайшов... Я зробив зі стікерів таку, як в першому класі, квітку таку. Все, на що змігся в той момент", - зазначив керівник ГУР.
Нагадаємо, в мережі було уявили, який голлівудський актор міг би зіграти Буданова в кіно.
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