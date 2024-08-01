Стильна сімейка: Деймон із дружиною та 4-ма дочками покрасувалися на прем'єрі
Американський актор Метт Деймон вже понад 18 років перебуває у шлюбі з аргентинкою Лючіаною Бозан Баррозо. За цей час у них народилося 3 власних дітей, а також пара виховує доньку від попередніх стосунків жінки.
Так от із своїм жіноцтвом зірка днями показався на прем’єрі стрічки The Instigators. Деймон та п’ятеро його супутниць показалися на хіднику у вишуканих вбраннях та попозували родиною на камеру.
Як відомо, Деймон із дитинства дружить з актором Беном Аффлеком. Нині він його сильно підтримує через складні стосунки з Дженніфер Лопес. Щоправда, актор виступає не за збереження шлюбу друга. Подейкують, Деймон відмовляв Аффлека одружуватись і попереджав його, що все так і закінчиться.
Нагадаємо, про найміцнішу дружбу серед світових зірок TabloID розповідав у попередньому матеріалі.