Огнєвіч, Омаргалієва, Демчук та Позитив затишно заспівали про Святого Миколая. ВІДЕО

У День Святого Миколая співаки Alena Omargalieva, ZLATA OGNEVICH, Анна Трінчер, POSITIFF, DEMCHUK та ENLEO поринули в атмосферу свята і заспівали про віру в чудо.

У відео до пісні артисти приміряли затишні светри та святкові вбрання, а також разом прикрасили ялинку і накрили святковий стіл.

"В такі непрості часи для України дуже хочеться, щоб кожен відчув радість від новорічних свят. Нехай наш "Святий Миколай" подарує усім, хто послухає цю пісню та подивиться відео, гарний настрій, позитивні емоції та віру у щасливе майбутнє.

Я вдячна усім, хто доєднався до створення маленького дива, адже разом ми можемо творити чудеса", — прокоментувала співачка Omargalieva.

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Усі виручені кошти з прослуховування пісні "Святий Миколай" на музичних платформах артисти передадуть на допомогу 9-річному хлопчику Дмитру з Чернігова, у якого війна забрала маму та дім.



