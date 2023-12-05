Амаль Клуні у паєтковому омбре підкорила модний хідник у Лондоні. ФОТО
Дружина американського актора Джорджа Клуні, правозахисниця Амаль Клуні давно завоювала статус однієї з найстильніших красунь.
Вкотре продемонструвати це їй випала нагода на щорічній премії 2023 Fashion Awards, яка відбулася в лондонському Альберт-Холі 4-го грудня.
Для заходу Амаль обрала розкішну сукню Versace із паєтковим оздобленням, яке з верху до низу змінює колір.
Як відомо, на світських заходах правозахисниця з’являється також у компанії чоловіка. Нещодавно, наприклад, подружжя Клуні відвідало прем’єру стрічки "Хлопці в човні", що також проходила в Лондоні.
Нагадаємо, Амаль та Джордж Клуні не лише відвідують світські вечірки та заходи, але і влаштовують їх. Зокрема, пара проводить щорічну церемонію нагородження власного фонду Albie Awards.
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