Амаль Клуні у паєтковому омбре підкорила модний хідник у Лондоні. ФОТО

Дружина американського актора Джорджа Клуні, правозахисниця Амаль Клуні давно завоювала статус однієї з найстильніших красунь.

Вкотре продемонструвати це їй випала нагода на щорічній премії 2023 Fashion Awards, яка відбулася в лондонському Альберт-Холі 4-го грудня.

Для заходу Амаль обрала розкішну сукню Versace із паєтковим оздобленням, яке з верху до низу змінює колір.

Амаль у розкішній сукні-омбре сяяла перед камерами фото GETTY IMAGES

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Образ правозахисниця доповнила лаконічним мейкапом фото GETTY IMAGES

Як відомо, на світських заходах правозахисниця з’являється також у компанії чоловіка. Нещодавно, наприклад, подружжя Клуні відвідало прем’єру стрічки "Хлопці в човні", що також проходила в Лондоні.

Нагадаємо, Амаль та Джордж Клуні не лише відвідують світські вечірки та заходи, але і влаштовують їх. Зокрема, пара проводить щорічну церемонію нагородження власного фонду Albie Awards.