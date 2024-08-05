"Немає часу нічого пояснювати": мер Львова Садовий оголосив про друге одруження. Фото

Міський голова Львова Андрій Садовий ошелешив своїх підписників у Facebook новиною: він та його дружина Катерина знову побралися або, точніше, повінчалися.

Короткий пост про це 55-річний політик проілюстрував фото з усміхненою коханою.

"Це козацька церква в Каневі. Ми з Катериною знову одружилися", - оголосив Андрій 4-го серпня.

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Андрій та Катерина знову сказали одне одному "так"

"Немає часу нічого пояснювати. Попереду кілька днів найкоротшої та найочікуванішої відпустки. Дякуємо", - додав мер.

Як зазначив Садовий, фотографію зробив їхній із Катериною син Антоній. Як відомо, пара, яка уперше одружилася в 2021-му, виховує п'ятьох хлопців. Антоній - наймолодший, його брати звуться Івана-Павло, Тадей-Лука, Михайло і Йосип.