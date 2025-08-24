"Пришити не змогли": Логай повідомив, що йому відірвало палець, і розповів, як це сталося
31-річний актор Артур Логай розповів про нещасний випадок, який стався з ним на скеледромі.
У своєму Instagram він заявив, що йому відірвало палець.
"Мені відірвало палець. Це не жарт, це не прикол. Це сталося три тижні тому. Вечір, я приїхав за пів години до закриття на скеледром в ТЦ до дружини і до малого, аби провести час разом. Ми почали лазити по скеледрому, по усіх цих штуках", - пояснив Артур.
Актор зазначив, що одну гірку він пройшов за 14 секунд.
"Потім кажу: "Дивись, зараз буде за 12". Проліз за 12 і кажу: "Зараз пролізу за 10 секунд". Там є така кнопка, яку ти натискаєш коли стартуєш, і йде час, і в кінці натискаєш на стоп. Ось я натиснув стоп, і в цей момент обручка на правій руці зачепилася за цю кнопку, і в цей момент трос був не в сильному натяжінні, тому що я вже відпустив руку, і мав би спускатися, але стався ривок і палець зачепився", - додав Логай.
Артур пояснив, що побачив, як його палець летить вниз.
"Я побачив, як мій палець буквально вмить відривається і летить вниз. І я спустився. Забрав палець. Далі була швидка. Моя перша думка у цей момент - п*здець. Друга думка - п*здець. У мене робота через тиждень, зйомка. Тому, коли я був у лікарні я просив: "Боже, будь ласка, пришийте мені палець, того що мені потрібно на роботу", - розповів він.
Актор зізнався, що пришити палець йому не змогли, через травматичний характер відриву.
"Але, на жаль, через травматичний характер цього відриву пришити палець не змогли. Я зазвичай обручку знімаю всюди, цього разу чомусь забув, що вона на пальці і не зняв. Тому завжди, під час будь-яких фізичних активностей на всяких спортивних майданчиках знімайте всі прикраси", - закликав Артур.
