"Пришити не змогли": Логай повідомив, що йому відірвало палець, і розповів, як це сталося

Фото з Instagram Артура Логая

31-річний актор Артур Логай розповів про нещасний випадок, який стався з ним на скеледромі.

У своєму Instagram він заявив, що йому відірвало палець.

"Мені відірвало палець. Це не жарт, це не прикол. Це сталося три тижні тому. Вечір, я приїхав за пів години до закриття на скеледром в ТЦ до дружини і до малого, аби провести час разом. Ми почали лазити по скеледрому, по усіх цих штуках", - пояснив Артур.

Актор зазначив, що одну гірку він пройшов за 14 секунд.

"Потім кажу: "Дивись, зараз буде за 12". Проліз за 12 і кажу: "Зараз пролізу за 10 секунд". Там є така кнопка, яку ти натискаєш коли стартуєш, і йде час, і в кінці натискаєш на стоп. Ось я натиснув стоп, і в цей момент обручка на правій руці зачепилася за цю кнопку, і в цей момент трос був не в сильному натяжінні, тому що я вже відпустив руку, і мав би спускатися, але стався ривок і палець зачепився", - додав Логай.

Артур зазначив, що нещасний випадок стався на очах його маленького сина Льови

Артур пояснив, що побачив, як його палець летить вниз.

"Я побачив, як мій палець буквально вмить відривається і летить вниз. І я спустився. Забрав палець. Далі була швидка. Моя перша думка у цей момент - п*здець. Друга думка - п*здець. У мене робота через тиждень, зйомка. Тому, коли я був у лікарні я просив: "Боже, будь ласка, пришийте мені палець, того що мені потрібно на роботу", - розповів він.

Артур попри свою травму закликав прихильників донатити на ЗСУ

Актор зізнався, що пришити палець йому не змогли, через травматичний характер відриву.

"Але, на жаль, через травматичний характер цього відриву пришити палець не змогли. Я зазвичай обручку знімаю всюди, цього разу чомусь забув, що вона на пальці і не зняв. Тому завжди, під час будь-яких фізичних активностей на всяких спортивних майданчиках знімайте всі прикраси", - закликав Артур.

Попри травму, актор намагається жартувати

Нагадаємо, раніше ТаблоID розповідав цікаві факти про актора Артура Логая.

До речі, Артур активно підтримує ЗСУ. Якось він навіть розігрував зустріч з собою за донат для військових.