Перший секс, лудоманія і роман на "Х-фактор": цікаве про Артура Логая

31-річний Артур Логай - український актор, відомий своїми ролями у телехітах "Київ вдень і вночі" та "Моя улюблена Страшко", а також перемогою у шоу "Танці з зірками". Крім того, актор має власний бренд одягу "Спадщина", разом зі своєю дружиною Євгенією.

ТаблоID розповість цікаві факти з біографії Артура Логая. Про лудоманію, перший секс, спроби стати співаком і роман на шоу - читайте далі в матеріалі.

Лудоманія

Артур Логай страждає на лудоманію. З цією недугою актор живе з 12 років.

"Мені було 12 років... В мене був старший товариш… Він поставив 5 гривень, а потім бац - і отримав 20. В голові відразу "Клас". Так можна заробляти", – ділився актор.

Реклама:

Зірка "Київ вдень та вночі" Артур Логай достатньо швидко "підсів" на ігрові автомати, а свою пристрасть йому певний час вдавалося приховувати від батьків. Проте з плином часу, залежність лише міцнішала, а борги все зростали.

В момент, коли Логаю вже не було звідки брати гроші і він був винен багатьом - актор опинився на дні, а самогубство стало для нього єдиним виходом.

У біографії Артура Логая є й темні сторінки Фото @artem_everest і @taisiiastupak

"Коли нема звідки брати гроші, коли ти розумієш, що вже винен комусь і винен багато, потрібно повертати… і коли забираєш мамині коштовності з дому…" - розказував Логай.

У тому критичному стані актор вирішив порізати собі вени, проте щасливий збіг обставин врятував - несподівано повернулися батьки. Зараз на руках Артура й досі є шрами, які нагадують про темні часи.

У свої 18 років Логай твердо вирішив побороти залежність, переїхав до Києва (актор родом з Мелітополя) і зайнявся карʼєрою.

Перший секс з 27-річною

Перший сексуальний досвід - це точно спогад на усе життя. Артур Логай про свій не надто любить згадувати.

Перший секс у актора стався в 14 років з набагато старшою дівчиною, котрій на той момент було 27 років. Артур зізнавався, що ділитися цим було круто хіба перед хлопцям, а от сам він всередені ставив собі питання: "Що це взагалі було?".

"Я так скажу - запах її парфумів я запам'ятав надовго. І якщо десь почую, то втечу", - жартував актор.

Від свого першого сексуального досвіду актор не у захваті Фото @boichenko.yaroslav

Співак

Колись акторська карʼєра не була мрією Артура. Після того, як він перебрався в Київ, то відкрив у собі хист до співу і вирішив спробувати себе на "Х-фактор". Цікаво, що на момент кастингу Логай співав лише близько року, але йому не завадило це підкорити суддів виконанням пісні Океан Ельзи "Стріляй".

На шоу Артур пробув до третього ефіру, а після того отримав невелику популярність, котра дала йому змогу заробити. Хлопця звали співати у клубах і "навіть платили за це гроші". Утім, з музичною карʼєрою не склалося. Сам Логай зізнавався, що погано співає і не є професійним виконавцем, а щоб розвиватися у цьому йому бракує часу. До того ж акторство наразі - пріоритет зірки.

До речі, актор 2 роки тому випустив пісню "Божевільний".

Роман на "Х-фактор"

В особистому житті Артура Логая був і службовий роман. Під час участі в "Х-фактор" актор познайомився з дівчиною на імʼя Оксана, котра була керівницею проєкту. Через правила їй не дозволялося заводити романтичні стосунки з учасниками. Тож коли Логай вибув із шоу, то напряму сказав їй: "Все, тепер можна" і так розпочалася їхня історія.

Пара прожила разом півтора року, за цей час у них народився син Герман. Однак коли дитині було лише пів року, Артур і Оксана вирішили розійтися. За словами актора, ініціатива першої серйозної розмови належала саме Оксані, хоча рішення про розрив було обопільним.

Артур із сином Германом Фото з Instagram

Логай зізнається, що на той момент їхні стосунки вже переживали складний період - емоційне напруження, непорозуміння, конфлікти. Останньою краплею став випадок, коли Артур повернувся додому напідпитку, ще й після бійки з кимось. Оксана вирішила з ним поговорити у той момент, але актор просто зібрав речі та поїхав.

"Можливо, Оксана буде не згодна, але я вважаю, що це була не любов. Іноді краще чесно визнати, що ви не пара, але залишитися важливими людьми одне для одного, бо у нас є спільна дитина", - ділився актор.

Сьогодні Артур Логай підтримує дружні стосунки з Оксаною і активно бере участь у вихованні Германа. До того ж, дружина актора, Євгенія, у близьких стосунках з Оксаною.

Кохання з першого погляду

Зі своєю коханою дружиною Артура Логая звела акторська школа, а не "Київ вдень і вночі", де вони грали потім разом. Почуття між Артуром і Євгенією виникли майже одразу. Брюнетка з першого погляду підкорила актора, але залишалася неприступною, адже знаходилася у стосунках.

"Мені здавалося, що ми з різних світів. Вона ніби з якогось королівства принцес, а я - Вася з вулиці. Ми їхали в таксі до її дому, дуже хотілося її поцілувати. Дивлюся і запитую: "Можна, я не буду в тебе закохуватися?" - пригадував Логай.

Не закохатися не вийшло Фото з Instagram Артура Логая

За словами Євгенії, "чотири місяці були лише іскри й полум’я", однак перший поцілунок стався випадково - на новорічному корпоративі, коли усі танцювали у колі.

Після цієї ночі дівчина вирушила у вже заплановану романтичну подорож до Японії зі своїм тодішнім хлопцем. Проте усі три тижні вона думала лише про Артура. Почуття були настільки сильними, що їй стало страшно й ніяково перед собою.

Наступна зустріч усе розставила на свої місця. Після однієї з репетицій Артур залишився у Євгенії - і з того моменту вони вже не розлучалися.

За рік пара одружилася, а згодом кохана актора подарувала йому сина Лева.

У травні Артур і Євгенія відсвяткували 7 річницю шлюбу Фото @taisiiastupak і @artem_everest

Переможець "Танців з зірками"

Виявляється Артур Логай не тільки актор і співак, а ще й танцюрист. Участь у пʼятому сезоні шоу "Танці з зірками" принесла перемогу артисту. Разом із професійною танцівницею Анною Кареліною вони не лише підкорили суддів та глядачів харизмою, а й здивували технічною майстерністю. Пару заслужено назвали "майстрами підтримок" - ведучі програми "Твій день" підрахували, що до суперфіналу вони виконали 49 підтримок, багато з яких не повторила жодна інша пара в історії шоу.

Артур і Аня підкорили глядачів Фото з Instagram 1+1

Судді неодноразово підкреслювали, наскільки важливою є довіра між партнерами, щоб виконувати настільки складні трюки, і постійно відзначали високий рівень підготовки пари. Саме Артур Логай і Анна Кареліна отримали найбільше максимальних оцінок за танці протягом усього сезону, залишивши позаду всіх конкурентів.

Нагадаємо, якось ТаблоID розповідав цікаві факти з життя іншого молодого українського актора Тараса Цимбалюка. Читайте про його 2 шлюби і скандал з російськими піснями.