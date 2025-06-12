Перший секс, лудоманія і роман на "Х-фактор": цікаве про Артура Логая

31-річний Артур Логай - український актор, відомий своїми ролями у телехітах "Київ вдень і вночі" та "Моя улюблена Страшко", а також перемогою у шоу "Танці з зірками". Крім того, актор має власний бренд одягу "Спадщина", разом зі своєю дружиною Євгенією.
ТаблоID розповість цікаві факти з біографії Артура Логая. Про лудоманію, перший секс, спроби стати співаком і роман на шоу - читайте далі в матеріалі.
Лудоманія
Артур Логай страждає на лудоманію. З цією недугою актор живе з 12 років.
"Мені було 12 років... В мене був старший товариш… Він поставив 5 гривень, а потім бац - і отримав 20. В голові відразу "Клас". Так можна заробляти", – ділився актор.
Зірка "Київ вдень та вночі" Артур Логай достатньо швидко "підсів" на ігрові автомати, а свою пристрасть йому певний час вдавалося приховувати від батьків. Проте з плином часу, залежність лише міцнішала, а борги все зростали.
В момент, коли Логаю вже не було звідки брати гроші і він був винен багатьом - актор опинився на дні, а самогубство стало для нього єдиним виходом.
"Коли нема звідки брати гроші, коли ти розумієш, що вже винен комусь і винен багато, потрібно повертати… і коли забираєш мамині коштовності з дому…" - розказував Логай.
У тому критичному стані актор вирішив порізати собі вени, проте щасливий збіг обставин врятував - несподівано повернулися батьки. Зараз на руках Артура й досі є шрами, які нагадують про темні часи.
У свої 18 років Логай твердо вирішив побороти залежність, переїхав до Києва (актор родом з Мелітополя) і зайнявся карʼєрою.
Перший секс з 27-річною
Перший сексуальний досвід - це точно спогад на усе життя. Артур Логай про свій не надто любить згадувати.
Перший секс у актора стався в 14 років з набагато старшою дівчиною, котрій на той момент було 27 років. Артур зізнавався, що ділитися цим було круто хіба перед хлопцям, а от сам він всередені ставив собі питання: "Що це взагалі було?".
"Я так скажу - запах її парфумів я запам'ятав надовго. І якщо десь почую, то втечу", - жартував актор.
Співак
Колись акторська карʼєра не була мрією Артура. Після того, як він перебрався в Київ, то відкрив у собі хист до співу і вирішив спробувати себе на "Х-фактор". Цікаво, що на момент кастингу Логай співав лише близько року, але йому не завадило це підкорити суддів виконанням пісні Океан Ельзи "Стріляй".
На шоу Артур пробув до третього ефіру, а після того отримав невелику популярність, котра дала йому змогу заробити. Хлопця звали співати у клубах і "навіть платили за це гроші". Утім, з музичною карʼєрою не склалося. Сам Логай зізнавався, що погано співає і не є професійним виконавцем, а щоб розвиватися у цьому йому бракує часу. До того ж акторство наразі - пріоритет зірки.
До речі, актор 2 роки тому випустив пісню "Божевільний".
Роман на "Х-фактор"
В особистому житті Артура Логая був і службовий роман. Під час участі в "Х-фактор" актор познайомився з дівчиною на імʼя Оксана, котра була керівницею проєкту. Через правила їй не дозволялося заводити романтичні стосунки з учасниками. Тож коли Логай вибув із шоу, то напряму сказав їй: "Все, тепер можна" і так розпочалася їхня історія.
Пара прожила разом півтора року, за цей час у них народився син Герман. Однак коли дитині було лише пів року, Артур і Оксана вирішили розійтися. За словами актора, ініціатива першої серйозної розмови належала саме Оксані, хоча рішення про розрив було обопільним.
Логай зізнається, що на той момент їхні стосунки вже переживали складний період - емоційне напруження, непорозуміння, конфлікти. Останньою краплею став випадок, коли Артур повернувся додому напідпитку, ще й після бійки з кимось. Оксана вирішила з ним поговорити у той момент, але актор просто зібрав речі та поїхав.
"Можливо, Оксана буде не згодна, але я вважаю, що це була не любов. Іноді краще чесно визнати, що ви не пара, але залишитися важливими людьми одне для одного, бо у нас є спільна дитина", - ділився актор.
Сьогодні Артур Логай підтримує дружні стосунки з Оксаною і активно бере участь у вихованні Германа. До того ж, дружина актора, Євгенія, у близьких стосунках з Оксаною.
Кохання з першого погляду
Зі своєю коханою дружиною Артура Логая звела акторська школа, а не "Київ вдень і вночі", де вони грали потім разом. Почуття між Артуром і Євгенією виникли майже одразу. Брюнетка з першого погляду підкорила актора, але залишалася неприступною, адже знаходилася у стосунках.
"Мені здавалося, що ми з різних світів. Вона ніби з якогось королівства принцес, а я - Вася з вулиці. Ми їхали в таксі до її дому, дуже хотілося її поцілувати. Дивлюся і запитую: "Можна, я не буду в тебе закохуватися?" - пригадував Логай.
За словами Євгенії, "чотири місяці були лише іскри й полум’я", однак перший поцілунок стався випадково - на новорічному корпоративі, коли усі танцювали у колі.
Після цієї ночі дівчина вирушила у вже заплановану романтичну подорож до Японії зі своїм тодішнім хлопцем. Проте усі три тижні вона думала лише про Артура. Почуття були настільки сильними, що їй стало страшно й ніяково перед собою.
Наступна зустріч усе розставила на свої місця. Після однієї з репетицій Артур залишився у Євгенії - і з того моменту вони вже не розлучалися.
За рік пара одружилася, а згодом кохана актора подарувала йому сина Лева.
Переможець "Танців з зірками"
Виявляється Артур Логай не тільки актор і співак, а ще й танцюрист. Участь у пʼятому сезоні шоу "Танці з зірками" принесла перемогу артисту. Разом із професійною танцівницею Анною Кареліною вони не лише підкорили суддів та глядачів харизмою, а й здивували технічною майстерністю. Пару заслужено назвали "майстрами підтримок" - ведучі програми "Твій день" підрахували, що до суперфіналу вони виконали 49 підтримок, багато з яких не повторила жодна інша пара в історії шоу.
Судді неодноразово підкреслювали, наскільки важливою є довіра між партнерами, щоб виконувати настільки складні трюки, і постійно відзначали високий рівень підготовки пари. Саме Артур Логай і Анна Кареліна отримали найбільше максимальних оцінок за танці протягом усього сезону, залишивши позаду всіх конкурентів.
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