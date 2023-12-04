Барановська, Раміна і Tayanna сходили на концерт Барських, де він літав і співав з Дорофєєвою
1-го грудня співак Макс Барських дав сольний концерт у столичному Палаці Спорту.
Серед гостей заходу були блогерка Раміна, режисер Євген Синельников, співачка Roxolana, Надя Дорофєєва та інші.
Концерт розпочався зі слів подяки ЗСУ, ДСНС, волонтерам, медикам та кожному, хто щодня наближає нашу перемогу.
"В момент, коли я сумнівався, саме українці переконали мене переходити повністю на українську. Мій вибір не лише підтримали, а й допомогли знайти нового себе в творчості. Тому, мені є за що дякувати кожному українцю", - зазначив Барських.
"Шлях, який долає Україна, дорівнює шляху, який долає кожен українець. Вчора у Палаці Спорту відбулося шоу "Зорепад". Я вийшов до вас і розповів історію свого шляху за ці майже два роки війни.
Від першого дня, коли, здавалось, не буде більше пісень і не буде виступів, і до вчора, коли десять тисяч людей співали зі мною старі й нові пісні українською. Цей момент вже історія.
Я ще раз хочу подякувати тим, хто повернув нам надію в завтра і дає можливість жити на своїй землі. Дякую нашим захисникам і захисницям, дякую президентові, дякую кожному українцю, що продовжує супротив. Я вірю в наше майбутнє!" - поділився враженнями від концерту Макс.
Нагадаємо, у вересні минулого року Барських вирішив почати нову сторінку свого життя, кардинально змінивши вектор творчості та сценічне ім'я.