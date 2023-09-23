50-річний Браян Остін Грін покликав заміж матір свого п'ятого сина

50-річний американський актор та колишній чоловік Меган Фокс, Браян Остін Грін зробив пропозицію своїй дівчині, 38-річній австралійській танцівниці Шарні Берджес через 3 роки стосунків.

Про це Шарна повідомила у своєму Instagram.

Як Браян розповів у прямому ефірі подкасту Oldish на iHeartRadio, він зробив пропозицію своїй дівчині у червні на святкуванні її дня народження. Актор організував справжній сюрприз для коханої — відвів Шарну якомога далі від інших гостей, а його син від Фокс, Джорні Рівер приніс червону коробку від Cartier.

Грін запитав, чи готова жінка провести з ними все життя і вона відповіла "Так".

Пара чекала два місяці, перш ніж повідомити про заручини на публіку.

Нагадаємо, у актора Браяна Остіна Гріна є п'ятеро дітей. Найстаршому сину зірки, Кассіусу 22 роки. Він народився у шлюбі Браяна з акторкою Ванессою Марсіл. Трьох хлопців йому народила Меган Фокс: 11-річного Ноа Шеннона, 10-річного Боді Ренсома та 7-річного Джорні Рівера.

І наймолодшому сину актора, Зейну Вокеру Гріну зараз 2 роки. Він з'явився під час стосунків Браяна і Шарни.

До речі, Берджес і Грін були парою в американських "Танцях з зірками".