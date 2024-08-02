Утретє вагітна Cardi B оголосила, що розлучається з чоловіком (теж утретє)

Американська реперка Cardi B стане мамою втретє. Про свій статус зірка оголосила промовистим фото у червоному луці, який підкреслив вже чималий животик.

Знімком артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Цікаво, що звістку про поповнення Cardi B оголосила навздогін новині про розлучення з чоловіком, пише Daily Mail.

"Із кожним кінцем приходить новий початок. Я так вдячна, що можу розділити цю пору з тобою, ти принесла мені так багато любові, багато життя і що важливіше за все допомогла відновити сили. Нагадала мені, що я можу мати все. Нагадала, що я ніколи не буду змушена обирати між життям, любов’ю і моєю пристрастю", – звернулася артистка у дописі до майбутньої дитини.

Реперка вже має двох дітей: хлопчика і дівчинку фото з Instagram Cardi B

Реклама:

Я люблю тебе так сильно і не можу дочекатися, коли ти станеш свідком того, що ти допомогла мені досягти, на що наштовхнула мене. Приймати життєві повороти та випробування долі набагато простіше, але ти твій брат і твоя сестра показали мені, чому через це варто проходити", – додала вона.

Ефектний лук для оголошення про вагітність фото з Instagram Cardi B

Із благовірним, репером Offset Cardi B збирається розлучитися начебто через його зраду, яку той заперечує. Щоправда, це не перша спроба подружжя розійтися. Пара, яка побралася у 2017-му, вже через рік після свого весілля оголосила про розрив.

Тоді чоловік вирішив публічно просити вибачення у дружини і видерся на сцену під час її виступу на музичному фестивалі. Друга спроба порвати стосунки трапилася у 2020-му. Але і того разу вдалось усе владнати.

До речі, всі діти артистки народилися у шлюбі з Offset.

Нагадаємо, у шлюбі артистів вирують справжні пристрасті. Якось виконавиця через ревнощі побилася за чоловіка у стриптизклубі.