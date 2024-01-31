"Чудове місце": Фролова з сином показалися у соняшниках на честь річниці життя в Дубай

Колишня телеведуча Василіса Фролова, яка незадовго до початку повномасштабного вторгнення з сином переїхала у Дубай, вирішила це відсвяткувати.

У мережі вона запостила сонячні фото з Родіоном і привітила з двома роками життя за кордоном.

"Сьогодні 2 роки як ми тут. Чудове безпечне місто, яке ніколи не замінить дому", - написала Фролова.

Дуже символічно, що Василіса з сином зробили фото під соняшником фото з instagram

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Нагадаємо, в Василісиного коханого Дмитра Котеленеця є резидентство в Дубай, саме тому вона із дитиною там і опинилася.

Не так давно Фролова розповідала, в яку суму їм обходиться оренда житла. А ще за час життя за кордоном, Василіса стала амбасадоркою нового ресторану української кухні. Кілька місяців тому вона висловила сумнів щодо повернення на батьківщину.

