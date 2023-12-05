Тато схвалює: Бекхем помилувався 21-річним сином та його коханою на модній премії. ФОТО

Британський ексфутболіст й тренер Девід Бекхем – гордий багатодітний татусь, який не цурається висловлювати любов своїм нащадкам у мережі.

У своєму Instagram спортсмен помилувався середнім сином, 21-річним Ромео Бекхемом, який 4-го листопада разом із коханою, моделлю Мією Ріган відвідав British Fashion Awards.

"Виглядають чудово", – написав він під фото.

Світська пара Мія та Ромео відвідали модну премію фото GETTY IMAGES

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Як відомо, Ромео та Мія разом вже кілька років. Пара розходилася на деякий час, але потім возз’єдналася, на честь чого хлопець набив присвячене дівчині тату.

Нагадаємо, Мія давно знайома з Девідом та Вікторією. Подружжя Бекхемів неодноразово брали дівчину із собою на відпочинок, а Вікі запрошувала потенційну невістку на свої модні шоу.