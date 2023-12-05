Тато схвалює: Бекхем помилувався 21-річним сином та його коханою на модній премії. ФОТО
Британський ексфутболіст й тренер Девід Бекхем – гордий багатодітний татусь, який не цурається висловлювати любов своїм нащадкам у мережі.
У своєму Instagram спортсмен помилувався середнім сином, 21-річним Ромео Бекхемом, який 4-го листопада разом із коханою, моделлю Мією Ріган відвідав British Fashion Awards.
"Виглядають чудово", – написав він під фото.
Як відомо, Ромео та Мія разом вже кілька років. Пара розходилася на деякий час, але потім возз’єдналася, на честь чого хлопець набив присвячене дівчині тату.
Нагадаємо, Мія давно знайома з Девідом та Вікторією. Подружжя Бекхемів неодноразово брали дівчину із собою на відпочинок, а Вікі запрошувала потенційну невістку на свої модні шоу.
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