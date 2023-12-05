Тато схвалює: Бекхем помилувався 21-річним сином та його коханою на модній премії. ФОТО

Тетяна Сухачова 5 грудня 2023, 12:45

Британський ексфутболіст й тренер Девід Бекхем – гордий багатодітний татусь, який не цурається висловлювати любов своїм нащадкам у мережі.

У своєму Instagram спортсмен помилувався середнім сином, 21-річним Ромео Бекхемом, який 4-го листопада разом із коханою, моделлю Мією Ріган відвідав British Fashion Awards.

"Виглядають чудово", – написав він під фото.

Світська пара Мія та Ромео відвідали модну премію

Світська пара Мія та Ромео відвідали модну премію

фото GETTY IMAGES

Як відомо, Ромео та Мія разом вже кілька років. Пара розходилася на деякий час, але потім возз’єдналася, на честь чого хлопець набив присвячене дівчині тату.

Нагадаємо, Мія давно знайома з Девідом та Вікторією. Подружжя Бекхемів неодноразово брали дівчину із собою на відпочинок, а Вікі запрошувала потенційну невістку на свої модні шоу.

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