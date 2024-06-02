Сміялися і говорили про бджіл: веселих Бекхема та Чарльза ІІІ зазнімкували разом

Фото з Instagram Девіда Бекхема

Британський футболіст Девід Бекхем навідав короля Великої Британії Чарльза ІІІ у маєтку монарха Хайгроу, де був призначений послом благодійної організації "King's Trust".

Про це Бекхем написав у своєму Instagram.

49-річний Девід поділився фото з королем, на яких обоє стоять біля маєтку та сміються. Для зустрічі з Чарльзом Бекхем обрав костюм коричневого кольору, а образ доповнив білою сорочкою у клітинку та синьою краваткою.

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Вочевидь, розмова була веселою

Зірка футболу зазначив, що він поговорив з королем про роботу його фонду, а також навіть знайшли спільне хобі. Виявилося, що вони обоє цікавляться бджільництвом.

Девід став послом благодійного фонду короля

"Я виріс у Лондоні, але розвинув любов до сільської місцевості, я з нетерпінням чекаю на підтримку освітніх програм Фонду та зусиль, щоби молодь більше розуміла природу. І ми поділилися порадами щодо бджільництва!" - написав Девід.

Також в ході візиту футболіст продемонстрував, як вміє працювати руками на уроках деревообробки в Сноудонській школі меблів разом зі студентами базових курсів.

Бекхем під час візиту навіть встиг попрацювати

Нагадаємо, зірковий футболіст Девід Бекхем вміє не тільки забивати голи у ворота противника, але й добре готувати, ремонтувати освітлення у їхньому з дружиною будинку й навіть доглядати за курками.

До слова, у травні минулого року Бекхем навіть пригощав короля медом зі своєї пасіки.