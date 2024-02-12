"Собак треба любити, але ж і тримати на повідках": Кулеба шокував укусами на нозі. Фото

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Instagram розказав, яка неприємна пригода спіткала його під час прогулянки з собаками.

Проілюстрував він оповідь фотографією своєї укушеної ноги.

Кулеба став жертвою нападу собаки Фото з Іnstagram Кулеби

"Собак треба любити, але ж і тримати на повідках", - закликав Дмитро.

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"Великий собака, якого вигулювали без повідка, напав на моїх під час прогулянки. І принагідно на мене", - поділився міністр.

Кулеба подякував лікарям Олександрівської лікарні, які його "підрихтували".

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Як відомо, в міністра живе французький бульдог Марік, якого врятували з Маріуполя в 2022-му. Джерела ТаблоID розповіли, що зараз у Кулеби гостює джек-рассел-тер'єр Густав, один із двох псів, яких Дмитро завів ще разом із ексдружиною, депутаткою Київради Євгенією Кулебою.

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