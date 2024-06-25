У день народження зіркової мами: 33-річна донька Меріл Стріп здійснила камінгаут та представила свою кохану

Меріл Стріп та її доньки: Грейс, Мемі та Луїза Фото Getty Images

Молодша донька кінозірки Меріл Стріп, акторка Луїза Джейкобсон Гаммер днями повідомила про свої стосунки з продюсеркою Анною Бланделл.

Причому свій камінгаут у Instagram 33-річна дівчина здійснила у день народження своєї мами, на що не змогли не звернути увагу підписники.

"Щаслива увійти в Нову радісну еру", - підписала Луїза фото з подругою, обігравши назву нещодавньої статті в New York Times про "нову радісну еру лесбійської моди".

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Донька Стріп відзначила цьогорічний Місяць гордості власним камінгаутом Фото з Instagram

Серед емодзі, які обрала для допису Гаммер, є сердечко і веселковий прапорець.

До речі, як пише Daily Mail, у 2022-му році Луїза зустрічалася з актором із серіалу "Ходячі мерці: Мертве місто" Джонатаном Хіггінботемом.

33-річна Луїза зіграла в серіалі "Позолочене століття"

Меріл на доньчин камінгаут публічно поки не відреагувала, але навряд чи її це засмутило, враховуючи, що акторка є захисницею прав членів спільноти ЛБГТ+ та нагороджена відзнакою Ally for Equality Award.

Нагадаємо, зміни в особистому житті відбулися торік і в самої Меріл. Зірка ошелешила шанувальників новиною про розлучення з чоловіком, батьком Луїзи, її сестер та брата Генрі Доном Гаммером після 45 років шлюбу.

Фото Getty Images