У день народження зіркової мами: 33-річна донька Меріл Стріп здійснила камінгаут та представила свою кохану
Молодша донька кінозірки Меріл Стріп, акторка Луїза Джейкобсон Гаммер днями повідомила про свої стосунки з продюсеркою Анною Бланделл.
Причому свій камінгаут у Instagram 33-річна дівчина здійснила у день народження своєї мами, на що не змогли не звернути увагу підписники.
"Щаслива увійти в Нову радісну еру", - підписала Луїза фото з подругою, обігравши назву нещодавньої статті в New York Times про "нову радісну еру лесбійської моди".
Серед емодзі, які обрала для допису Гаммер, є сердечко і веселковий прапорець.
До речі, як пише Daily Mail, у 2022-му році Луїза зустрічалася з актором із серіалу "Ходячі мерці: Мертве місто" Джонатаном Хіггінботемом.
Меріл на доньчин камінгаут публічно поки не відреагувала, але навряд чи її це засмутило, враховуючи, що акторка є захисницею прав членів спільноти ЛБГТ+ та нагороджена відзнакою Ally for Equality Award.
Нагадаємо, зміни в особистому житті відбулися торік і в самої Меріл. Зірка ошелешила шанувальників новиною про розлучення з чоловіком, батьком Луїзи, її сестер та брата Генрі Доном Гаммером після 45 років шлюбу.
Фото Getty Images
74-річну Меріл Стріп після розлучення запідозрили в романі з відомим актором
Неочікувана поява Селін Діон, епічне спізнення Меріл Стріп та Опра в денс-відриві: яскраві моменти Grammy's 2024
33-річний небінарний нащадок Стінга в строгому ч/б здійснили рідкісну появу на парадному хіднику. Фото
"Підтримую від душі": Полякова про своє ставлення до ЛГБТ і що скаже донькам, якщо ті вирішать вступити в одностатеві стосунки