Алла Бейліна стала мамою вдруге та оголосила ім'я дитини. ОНОВЛЕНО

38-річна модель Алла Григор'єва-Бейліна стала мамою вдруге. Причому сталося це ще влітку, утім вона тримала інтригу аж до листопада.

Алла показалася в сторіс уже без живота і написала, що час повертатися в Instagram.

Бейліна просто показала, що вже не вагітна

Як виявилося, у Алли та Михайла Бейліних ще в серпні народилася дочка. Також подружжя мають 2-річного синочка.

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Бейліни поки не показують своїх малюків в мережі Фото з Instagram

Про свою другу вагітність Алла повідомила на початку вересня, вже після пологів. У відповідях на питання підписників в сторіс модель повідомила, що сина назвали Марком, а донечку - Анною.

Також вона розповіла, що обидва рази народжувала шляхом кесарева розтину.

Сина Бейліна народжувала у Франції, а дочку вже в Україні

Обох малюків Алла народжувала за допомогою кесарева

Під час обох вагітностей Бейліна набрала немало кілограмів, утім дуже швидко повернулася в форму

Нагадаємо, Алла з Михайлом уже 9 років разом. Пара побралася у 2016-му.