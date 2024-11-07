Алла Бейліна стала мамою вдруге та оголосила ім'я дитини. ОНОВЛЕНО
38-річна модель Алла Григор'єва-Бейліна стала мамою вдруге. Причому сталося це ще влітку, утім вона тримала інтригу аж до листопада.
Алла показалася в сторіс уже без живота і написала, що час повертатися в Instagram.
Як виявилося, у Алли та Михайла Бейліних ще в серпні народилася дочка. Також подружжя мають 2-річного синочка.
Про свою другу вагітність Алла повідомила на початку вересня, вже після пологів. У відповідях на питання підписників в сторіс модель повідомила, що сина назвали Марком, а донечку - Анною.
Також вона розповіла, що обидва рази народжувала шляхом кесарева розтину.
Нагадаємо, Алла з Михайлом уже 9 років разом. Пара побралася у 2016-му.
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