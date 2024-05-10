Уже на 7-му місяці: Хейлі та Джастін Бібери ошелешили новиною про вагітність. Фото, відео

Поки шанувальники канадського співака Джастіна Бібера та американської моделі Хейлі Бібер непокоїлися через чутки про їхнє розлучення, зіркове подружжя, виявляється, приховувало іншу, дуже хорошу новину.

Пара незабаром уперше стане батьками.

Про це Бібери 9-го травня оголосили у Instagram, запостивши атмосферні фото та відео, де в Хейлі, вбраної в мереживну весільну сукню, уже чималий животик.

Хейлі та Джастін без зайвих слів оголосили важливу новину

Наскільки стало відомо TMZ, 27-річна Бібер перебуває вже на сьомому місяці. Отже, їхній із 30-річним чоловіком первісток має з'явитися на світ десь посередині літа.

Як повідомляє Daily Mail, фото та відео - з церемонії повторного обміну шлюбними клятвами, яка відбулася на Гаваях. Сукня Бібер - від Saint Laurent, а на пальцях у Джастіна та Хейлі можна помітити нові обручки.

Подружжя вже скоро стане батьками

Нагадаємо, рік тому в ЗМІ вже були підозри, що Хейлі при надії, але не підтвердилися. Сама красуня не приховувала, що в буквальному сенсі до сліз уже хоче стати мамою. Відверто вона розказувала і про свої проблеми зі здоров'ям: у зірки були кисти яєчників.

Як відомо, за ексбойфренда Селени Гомес небога Алека Болдуїна вийшла заміж у 2018-му, а в 2019-му пара зіграла пишне весілля.