Трюдо з нагоди 17-річчя сина показав їхнє веселе борюкання. Фото

Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо привітав із 17-річчям свого первістка Ксав'є, поділившись у Instagram архівною світлиною з хлопцем.

На ній вони борюкаються і, схоже, обом страшенно весело.

"Сьогодні цьому маленькому хлопаці виповнюється 17 (і він набагато вищий за мене)... Де подівся час? Дивитися, як Ксав виростає таким блискучим, чутливим молодим чоловіком - одна з найбільших моїх радостей", - зізнався Джастін.

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52-річний політик також звернувся до свого покійного батька П'єра Трюдо, який свого часу теж працював прем'єр-міністром Канади. 18-те жовтня - і його день народження.

"Мені завжди хочеться, щоби ти був тут та святкував із нами", - написав Трюдо.

Нагадаємо, Джастін Трюдо - батько трьох дітей: Ксав'є, Елла-Грейс та Адріан. Із їхньою матір'ю, Софі Грегуар прем'єр-міністр розлучився в 2023-му році.



