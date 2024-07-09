На котрого з татусів схожі? З'явилися свіжі фото молодшого сина й доньки Рікі Мартіна з ексчоловіком

Джван Йосеф - ексчоловік та батько молодших дітей Рікі Мартіна

Колишній чоловік пуерториканського співака Рікі Мартіна, художник Джван Йосеф замилував шанувальників фото та відео з їхніми спільними дітьми, 5-річною Люсією та 4-річним Ренном.

Зірковий тато звозив малечу на сімейний відпочинок до Каліфорнії. На деяких світлинах також присутня Джванова сестра Нівін та її родина.

Джван замилував підписників сімейним фотоконтентом

Підписники Йосефа в захваті та пишуть, що дітлахи просто чарівні. Втім щодо того, на кого з татусів схожий хлопчик, а на кого - дівчинка, думки розділилися. Хтось вважає, що Люсія - викапаний Рікі, а Ренн - однозначно Джванів. Хтось сперечається, мовляв, усе навпаки. А хтось у обох малюках, яких народили сурогатні матері, бачить лише Мартіна.

5-річна Люсія з татком номер 2

Йосеф влаштував малечі яскраві пригоди

4-річний Ренн

Нагадаємо, Джван та Рікі прожили в шлюбі п'ять років. Ексчоловіки залишилися в товариських стосунках й інколи разом відвідують дитячі івенти.

Як відомо, в артиста також є двоє старших синів, 15-річні двійнята Матео й Валентино.



