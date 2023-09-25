"Кінець вересня, тим часом я...": 51-річний Хіменес-Браво на озері похизувався тілом у плавках
Зірковий телекухар Ектор Хіменес-Браво вирішив скористатися тим, що цьогоріч літо вирішило вирішило затриматися в Україні трохи надовше.
24-го вересня зірка скупався в озері та поділився фото в Insta-сторіс.
Компанію 51-річному Ектору склала його собачка Лупіта, для якої це був перший такий заплив.
Як відомо, Хіменес-Браво не приховує, що не завжди був у такій фізичній формі. Чоловік навіть показував архівне фото зі свого доспортзального життя.
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