Донька Філатова в обтислій футболці показала, як підкорення верхівки в Аргентині вплинуло на її фігуру

Донька мера Дніпра Бориса Філатова Катерина, яка професійно займається альпінізмом, продовжує підкорювати вершини і робить це стильно.

Цього разу 29-річна Катя після сходження на найвищу точку Південної Америки показала, як це вплинуло на її тіло.

"Всі гори для мене мають свій характер, душу. Аконкагуа, звістно, жінка. Вона брутальна у своїй красі та пристрасна, як танцівниця аргентинського танго.

Спочатку, на підходах, вона буде випробовувати бажаючих постояти на її вершині спекою пустині та пилом, потім морозними вітрами та відсутністю кисню після 6000 метрів", - розказала про враження Філатова.

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Висота Аконкагуа - 6962 метри фото з instagram

Після підйому Катя в обтислій футболці показала вузьку талію і спортивне тіло.

Хобі Каті не лише розширює її кругозір, а й звужує талію

І хоча останнім часом Катя піднімається в гори сама, часто компанію їй складала мама, Марина Філатова. Наприклад, в серпні 2022-го вони піднімалися на Монблан, а минулого року альпіністки зайшли на найвищу точку Німеччини - Цугшпіце.