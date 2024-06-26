Знайдено мертвим 49-річного соліста американського рок-гурту Crazy Town
26 червня, 09:45
Фронтмен відомого американського рок-гурту Crazy Town Сет Бінзер, він же Шифті Шеллшок, помер.
Виконавець пішов з життя у віці 49 років.
Як повідомляє TMZ, тіло музиканта знайшли у його власному будинку в Лос-Анджелесі. Розслідування щодо встановлення причини смерті співака досі триває.
Як відомо, Сет Бінзер разом із вокалістом Epic Mazur у 1999 році створив гурт Crazy Town. Найвідомішим треком гурту стала пісня Butterfly. Вона заснована на фрагменті з треку Pretty Little Ditty з альбому Red Hot Chili Peppers 1989 року.
У 2012-му Шеллшока було заарештовано за зберігання кокаїну та засуджено до трирічного випробувального терміну.
Співак має трьох синів від різних жінок: сина Хало від першого шлюбу, Гейджа та молодшого Фенікса.
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