"Дві нові історії": зірка "Спіймати Кайдаша" Бакланов із дружиною оголосили про розлучення

Марія Ткаченко 12 березня, 12:00

Акторське подружжя, Григорій Бакланов та Анастасія Цимбалару оголосили про розлучення.

Спільний допис про це зірка "Спіймати Кайдаша" та зірка "Жіночого лікаря" опублікували у Instagram.

Бакланов та Цимбалару побралися в 2021-му році

Бакланов та Цимбалару побралися в 2021-му році

Фото з Instagram Бакланова

"Я люблю тебе. Я кохаю. Як ти сьогодні? Що відчуваєш? Знаючи нашу історію, ви б назвали нас акторським подружжям, які спочатку сварилися, потім проводили репетиції важливих професійних сцен на кухні, грали, сміялись, а потім завжди були разом… були? Так!", - написали Григорій та Анастасія.


"Ми стали пазлами за 10 років, які доповнювали картинки одне одного, мали цілісність, мету, інтерес. Тепер пазлів стане двоє. Дві картини. Дві нові історії. Зі словами КОХАЮ ми ДЯКУЄМО вам. НастяГріша!", - додали актори.

Схоже, пара розлучилася дуже мирно

Схоже, пара розлучилася дуже мирно

До речі, на новину яскраво відреагував "старший брат" Бакланова зі "Спіймати Кайдаша", актор Тарас Цимбалюк.

Нагадаємо, сам двічі розлучений Тарас зараз зустрічається з дизайнеркою та бізнесвуман Світланою Готочкіною.

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