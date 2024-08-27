"Не боюся бути собою": Гвоздьова відповіла на спроби підписниць присоромити її за сексі-фото

36-річна хореографка зіштовхнулася з хейтом у соцмережах фото з Instagram

Хореографка Ілона Гвоздьова, яка полюбляє тішити прихильників спокусливими фотосетами в соцмережах, виявляється, збирає через них не лише компліменти, але і хейт та критику.

Про це вона детальніше розповіла у своєму Instagram та поміркувала про закиди щодо "недоречності сексі-фото у її віці".

"Днями одна жінка, переглядаючи мої фото з останньої фотосесії, вирішила написати коментар, цитую: "Ілона, якби вам було 18 років, то я би зрозуміла, а так мені смішно. В мене теж є інтимні фото, вони для хлопця" Що ви, дівчата, думаєте з цього приводу?! Яку б відповідь написали Ви?!",– поцікавилася хореографка у підписниць.

Підписниця Гвоздьової намагалася її присоромити за чуттєві фотосесії фото з Instagram

"Виходячи з її думок, якщо жінка стала дорослішою і не важливо 20+, 30+, 40+ вона вже не може показувати свою сексуальність, жіночність, пристрасть, тим паче в соцмережах, бо ж люди дивляться, а тобі вже не 18! Чи є окремий вік на жіночність. Вік – почувати себе живою, бажаною і красивою, вік – відчувати свою харизму, знати свої бажання і прислухатися до свого внутрішнього голосу?!", – продовжила Гвоздьова.

Гвоздьова останнім часом все частіше викладає звабливі фото фото з Instagram

"Так мені 36. Я – жінка, мама і дружина. І зараз я, як ніколи, хочу бути ще більш жіночнішою і чуттєвою, пристрасною і красивою ніж в 18, бо зараз я відчуваю цей стан набагато глибше і свідоміше. Я знаю, чого хочу і чого варта і я не боюся бути собою, навіть якщо не відповідаю уявленням і очікуванням інших! Я взагалі бажаю кожній жінці не соромитися бути жінкою, на яку обертаються не тільки чоловіки, а й інші жінки з посмішкою на обличчі і з приємним вогником в очах та з відчуттям підтримки: "Так тримати люба моя". Ми є те, що ми транслюємо!", – підсумувала вона.

До речі, хореографка раніше вже закликала не соромитися своїх мрій та бажань. Зокрема, Ілона розповідала, що мамопластика, на яку вона наважилася у жовтні 2023-го, була її давньою мрією та допомогла їй почуватися більш жіночною.

Нагадаємо, це не перший випадок хейту у бік Гвоздьової.