"Мама Сердючки" замилувала знімком з 5-місячною онукою. Фото
55-річна актриса Інна Білоконь, яка вже понад 20 років втілює образ мами Вєрки Сердючки, поділилася милим фото зі своєю онукою Веронікою.
Інна, яка статус бабусі отримала у квітні цього року, показала знімок у своєму Instagram.
"І повторюю, це – любов назавжди", – написала вона.
До речі, раніше цього місяця дочка акторки показала хрещення донечки.
Нагадаємо, у листопаді дочка Білоконь Яна побралася з коханим. А от про вагітність широкий загал дізнався в березні за кілька місяців перед народженням дитини.
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