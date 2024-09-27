"Мама Сердючки" замилувала знімком з 5-місячною онукою. Фото

Тетяна Сухачова 27 вересня, 10:30

55-річна актриса Інна Білоконь, яка вже понад 20 років втілює образ мами Вєрки Сердючки, поділилася милим фото зі своєю онукою Веронікою.

Інна, яка статус бабусі отримала у квітні цього року, показала знімок у своєму Instagram.

"І повторюю, це – любов назавжди", – написала вона.

Онука Інни Білоконь

Крихітка Вероніка вже вміє всміхатися на весь рот 5)

скін з instagram

До речі, раніше цього місяця дочка акторки показала хрещення донечки.


Нагадаємо, у листопаді дочка Білоконь Яна побралася з коханим. А от про вагітність широкий загал дізнався в березні за кілька місяців перед народженням дитини.

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