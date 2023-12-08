"Назріває проблема": інсайдер розказав, чим Б'янка Сенсорі почала напружувати Каньє Веста
Американський репер Каньє Вест та його друга дружина Б'янка Сенсорі нещодавно разом засвітилися на модній вечірці в Дубаї. Але чутки про негаразди в стосунках пари все одно не вщухають.
За словами інсайдера, 46-річному Каньє стало здаватися, що 28-річна благовірна тринькає забагато його грошей.
Про це пише OK! Magazine.
"Між ними назріває проблема", - повідомило джерело, наближене до подружжя.
"Вона "пропалює дірку" в його кредитній картці та витрачає гроші на купівлю прикрас та дизайнерських торбинок. У нього таке відчуття, що вона зловживає його щедрістю", - зазначив співрозмовник видання.
Що ж до возз'єднання пари в Дубаї, то, наскільки стало відомо інсайдерові, Каньє поставив Б'янці ультиматум: якщо вона туди до нього не прилетить, то між ними все скінчено.
Як відомо, в листопаді Сенсорі вперше за довгий час гайнула до рідної Австралії, де подруги взялися відкривати молодиці очі на те, що Вест маніпулює нею та перетворює на "радикалізовану" версію своєї колишньої Кім Кардашян.