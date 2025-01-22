Данилевська і Бадрітдінов про премію для молодих дизайнерів

14-го лютого 2025 стартує новий сезон Ukrainian Fashion Week, у рамках якого вперше відбудеться проєкт The Culture of Design для підтримки молодих українських дизайнерів.

Це премія, яку Тиждень моди започаткував разом із найбільшим fashion-ритейлером INTERTOP Ukraine. Переможець отримає 150 000 гривень та важливий досвід створення колекції, що буде представлена у мережі INTERTOP.

Переможця буде обрано експертним журі, до складу якого входять СЕО Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська, СЕО INTERTOP Ukraine Сергій Бадрітдінов, дизайнерка та креативна директорка бренду POUSTOVIT Лілія Пустовіт.

ТаблоID поговорив з Іриною Данилевською та Сергієм Бадрітдіновим про зміни в модній індустрії під час війни, потенціал українського ринку та про те, що мають враховувати молоді дизайнери на шляху до масштабування своїх брендів і чому важливо їх підтримувати.

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Зміни і виклики під час великої війни

Ірина Данилевська





Українська модна індустрія, які і всі українці, стійко відреагувала на найбільші виклики, повʼязані з повномасштабним вторгненням. Кардинально змінилися не лише умови ведення бізнесу, але й роль, яку виконує мода в житті країни та за її межами. Українська мода стала голосом нашої ідентичності, культури та незламності. Тепер українські дизайнери не просто створюють одяг – вони розповідають світові історії про Україну через універсальну мову моди. Ключові аспекти змін, які можна виокремити це:

Національна ідентичність. Українські дизайнери все більше звертаються до своїх коренів, переосмислюють національні ремесла, орнаменти, традиції та осучаснюють їх у своїх колекціях. Внесок українських fashion брендів у збереження нашої культурної спадщини неоціненний. Адже вони інтегрували наш спадок у сучасний дизайн. Осучаснили його. Зробили зрозумілим, бажаним, актуальним. Перенесли з музейних вітрин у наше сучасне життя. Мода стала частиною культурного опору, нагадуючи світу, хто ми є.

Глобалізація. За ці роки українські бренди змогли закріпити свої позиції на міжнародному ринку. Дизайнери беруть участь у світових подіях, як Paris Fashion Week, London Fashion Week, New York Fashion Week.

У рамках глобальної Ініціативи "Support Ukrainian Fashion" від Ukrainian Fashion Week 69 українських модних брендів представили свої колекції в форматах показів та презентацій на 11 тижнях моди в Європі та США: на London Fashion Week, Berlin Fashion Week, Copenhagen Fashion Week, MBFWMadrid, Vegan Fashion Week (Los Angeles), Budapest Central European Fashion Week та інших за чотири міжнародних сезони від початку повномасштабного вторгнення.

Соціальна відповідальність. Модна індустрія взяла на себе соціальну відповідальність, бренди створюють благодійні дропи, запускають проєкти та ініціативи для підтримки наших захисників, постраждалих та відбудови країни.

Поруч зі змінами, звичайно, були труднощі. Першочергово виробничі – багато брендів мусили перемістити виробничі потужності, а деякі втратили їх через ракетні обстріли. Продовження роботи в умовах повномасштабної війни вимагає неабиякої витривалості.

Сергій Бадрітдінов

Бізнес не може залишатися осторонь, і в сучасних реаліях, в умовах війни українська модна індустрія демонструє надзвичайну стійкість, і в той же час потребує підтримки. INTERTOP Ukraine започатковує програму The Culture of Design разом з Ukrainian Fashion Week для підтримки молодого покоління, створення потужної платформи для розвитку брендів та успішних колаборацій. Ми підтримуємо українське виробництво, економіку та акцентуємо на нашій власній ідентичності та унікальності.

The Culture of Design

Ірина Данилевська:

Проєкт The Culture of Design створює унікальну можливість для молодого бренду і стане важливим кроком для його розвитку. Премія надасть досвід створення колекції для великого ритейлу, допоможе зрозуміти потреби широкої аудиторії та поєднати їх із власним баченням. Цей досвід дозволить інтегрувати інновації та творчість у комерційно успішний продукт — основу успішного фешн-бізнесу. Завдяки премії молоді бренди зможуть стати частиною глобальної модної екосистеми, зберігаючи при цьому свою унікальну ідентичність.

Створіть ескізи колекції та заповніть анкету учасника до 23.01.2025 за посилання у профілі @ukrainianfashionweek_official Оголошення переможця відбудеться 16 лютого 2025 року в межах офіційної програми Ukrainian Fashion Week.



Культура дизайну — це про гармонійне поєднання естетики, функціональності, інновацій, відповідальності та унікальності. Ми віримо, що сучасний дизайн має відображати дух часу, враховувати культурний контекст і водночас бути спрямованим у майбутнє. У цьому проєкті ми бачимо важливу місію – підтримати молодого талановитого дизайнера та допомогти інтегрувати свої ідеї в комерційно успішну колекцію, яка при цьому збереже творчу глибину й унікальність.

Сергій Бадрітдінов:

Для перемоги в проєкті важливо, щоби колекція мала чітко виражену ідею, яка відображає індивідуальність дизайнера та водночас резонує з сучасними тенденціями. Колекція бренду повинна мати комерційний потенціал і може бути конкурентоспроможною, адже ринок доволі гнучкий.

Що треба знати молодим дизайнерам

Ірина Данилевська:

Бюджет для створення першої колекції залежить від багатьох факторів: кількості луків, матеріалів, складності дизайну, обсягу виробництва та амбіцій самого дизайнера. Витрати зазвичай включають закупівлю тканин і фурнітури, розробку лекал, пошиття зразків, експериментальні моделі та оплату роботи команди.

Окрім створення самої колекції, важливим є етап постпродакшну, який включає організацію зйомки лукбуку, підготовку до презентації чи показів, створення комунікаційної стратегії та маркетингових матеріалів.

Ключовим моментом для молодого дизайнера є ефективне планування, адже навіть із обмеженим ресурсом можна досягти успішного результату завдяки креативному підходу та правильному розподілу витрат.

Порада молодим дизайнерам від Ірини Данилевської: "Зберігайте свою унікальність. Саме ваша ідея і підхід допоможуть бренду вирізнятися серед інших. Проте важливо розуміти, що за побудовою успішного бренду стоїть не лише креативна складова". Фото @pnmrvalexey для UFW

Щоб молодий дизайнер міг масштабувати свій бренд та співпрацювати з великим ритейлом, важливо поєднувати творчий потенціал із розумінням бізнесових реалій. Дизайнер має усвідомлювати потреби своєї цільової аудиторії, створювати колекції, які безумовно мають креативну складову та водночас відповідають запитам клієнта.

Не менш важливим є розуміння процесів масштабування. Співпраця з великими ритейлерами вимагає налагодженого виробництва, а також готовність працювати за чіткими вимогами та дотримуватися графіків.

Крім того, важливо вибудовувати міцну мережу контактів у галузі. Українська модна індустрія готова підтримувати молоді таланти, але важливо бути активними: брати участь у професійних подіях, колабораціях і проєктах.

Сергій Бадрітдінов:

Українська мода має величезний потенціал, але її потрібно підтримувати на кожному рівні: від індивідуального бренду до системної підтримки галузі та сплати всіх податків. Ми впевнені, що завдяки креативності, унікальному погляду та працелюбності наші дизайнери зможуть гідно конкурувати з відомими світовими брендами, що вже є в Україні не один рік.

Ми плануємо продовжувати спільний з Ukrainian Fashion Week проєкт The Culture of Design та давати можливість молодим українським брендам виходити на масовий ринок на нашій платформі. Співпраця з ритейлерами дозволить українським брендам створити не лише концептуальні, але й доступні для широкої аудиторії колекції, більше відчувати масового споживача і його вподобання.

Нагадаємо, раніше ТаблоID спілкувався з модним експертом Романом Тимофєєвим про "ривок у космос" українських брендів під час війни.

А стилістка першої леді, дизайнерка Наталія Каменська розповідала про те, чому мода для України - це можливість говорити на весь світ.