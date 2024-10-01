"Ви моє серце": Федишин зворушливо звернулася до своєї мами і поділилася фото з нею

Співачка Ірина Федишин привітала з днем народження свою маму Лесю. Фото з іменинницею вона опублікувала у Instagram, адресувавши їй зворушливе зізнання.

"Сьогодні в нашій родині особливий день, адже святкуємо День Народження нашої любої матусі! Мамо, попри те, що роки летять невпинно, для мене Ви завжди залишаєтеся джерелом тепла, мудрості та незмінної любові", - написала Іра.

Ірина адресувала мамі тепле привітання

Реклама:

"Ви завжди поруч, у будь-який момент готові підтримати, порадити або просто обійняти. Ваша турбота і доброта є невичерпними, і завдяки їй я відчуваю себе захищеною та щасливою. Мамо, Ви моє серце, мій маяк у житті, і я вдячна Богові за Вас. Нехай Господь оберігає і дарує ще багато років здоров’я та щастя. Люблю Вас безмежно", - зізналася артистка.

Іменинниця з онуком

І з улюбленим зятем Віталієм

Нагадаємо, як розказувала Федишин, на великі свята, як-от Великдень, її мама в хаті - "старша господиня", а зіркова донька виконує роль помічниці. А ще Ірина сумлінно гарує на маминому городі.



