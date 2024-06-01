"Наше серце б'ється для тебе": Онуфрійчук оголосила ім'я новонародженого синочка. Відео

Іванна з новонародженим сином

Телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка нещодавно вперше стала мамою, оголосила ім'я свого сина.

Про це вона написала у своєму Instagram.

37-річна Іванна разом з чоловіком назвали хлопчика Адамом.

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"Наш маленький Адам, ласкаво просимо у цей чудовий, дивовижний світ! Ми з татком обіцяємо показати тобі його у всій його красі", - написала вона.

Скріншот з Instagram Іванни Онуфрійчук

Онуфрійчук також пообіцяла сину завжди бути поруч та підтримувати його.

"Наше серце б’ється для тебе, любий", - додала Іванна.

Онуфрійчук показала ніжки сина на відео

Нагадаємо, Іванна Онуфрійчук разом зі своїм чоловіком Алмазом вже 2,5 роки. Це перша їхня дитина.

Як відомо, розкішне весілля пара зіграла на Мальдівах у лютому 2021 року.

Якось Іванна зазначала, що назве сина на першу літеру ім'я свого чоловіка, тобто на "А".