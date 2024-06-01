"Наше серце б'ється для тебе": Онуфрійчук оголосила ім'я новонародженого синочка. Відео
Телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка нещодавно вперше стала мамою, оголосила ім'я свого сина.
Про це вона написала у своєму Instagram.
37-річна Іванна разом з чоловіком назвали хлопчика Адамом.
"Наш маленький Адам, ласкаво просимо у цей чудовий, дивовижний світ! Ми з татком обіцяємо показати тобі його у всій його красі", - написала вона.
Онуфрійчук також пообіцяла сину завжди бути поруч та підтримувати його.
"Наше серце б’ється для тебе, любий", - додала Іванна.
Нагадаємо, Іванна Онуфрійчук разом зі своїм чоловіком Алмазом вже 2,5 роки. Це перша їхня дитина.
Як відомо, розкішне весілля пара зіграла на Мальдівах у лютому 2021 року.
Якось Іванна зазначала, що назве сина на першу літеру ім'я свого чоловіка, тобто на "А".
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