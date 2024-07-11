"Головне, що живий": зірка "Слуги народу" Кістень показала, що російська ракета зробила з житлом її тата. Фото

Тамара Кудрявченко 11 липня, 16:30

Актриса театру і кіно Катерина Кістень, відома ролями у серіалах "Слуга народу" і "Свати", повідомила про трагедію, яка сталася з її батьком.

У день обстрілу Києва 8-го липня уламки ракети зруйнували його квартиру в Голосіївському районі. І тепер Катерина просить допомогти татові відновити житло.

Актриса Катерина Кістень
Катерина Кістень показала, що росіяни зробили з квартирою її батька в Києві
Фото з Facebook

"8 липня. Страшний день. Мою сімʼю це теж торкнулося. На цих знімках зруйнована квартира мого батька. Київ, Голосіївський район. Головне, що мій тато живий! І зараз він, як і завжди, тримається бадьоро, бо вічний оптиміст. Але я знаю, як йому важко", - написала актриса у Facebook і залишила реквізити для грошової допомоги.


Розтрощена ракетою квартира

На щастя, батька актриси не було вдома, коли це сталося

Будинок, в який влучили уламки

Так тепер виглядає будинок. Червоним позначено квартиру батька акторки

Тепер дочка намагається зібрати гроші, щоби допомогти тату відновити його житло. Будинок начебто не збираються знімати з експлуатації

Тепер дочка намагається зібрати гроші, щоби допомогти тату відновити його житло. Будинок начебто не збираються знімати з експлуатації

Нагадаємо, у червні 2022 у будинок, де знаходиться квартира телеведучої Лідії Таран, влучила російська ракета. У жовтні 2022 дрон-камікадзе зруйнував дім, де жив телеведучий Єгор Гордєєв.

У січні цього року харківська блогерка Галина Науменко показала свою зруйновану обстрілом росіян квартиру.

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