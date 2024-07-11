"Головне, що живий": зірка "Слуги народу" Кістень показала, що російська ракета зробила з житлом її тата. Фото
Актриса театру і кіно Катерина Кістень, відома ролями у серіалах "Слуга народу" і "Свати", повідомила про трагедію, яка сталася з її батьком.
У день обстрілу Києва 8-го липня уламки ракети зруйнували його квартиру в Голосіївському районі. І тепер Катерина просить допомогти татові відновити житло.
"8 липня. Страшний день. Мою сімʼю це теж торкнулося. На цих знімках зруйнована квартира мого батька. Київ, Голосіївський район. Головне, що мій тато живий! І зараз він, як і завжди, тримається бадьоро, бо вічний оптиміст. Але я знаю, як йому важко", - написала актриса у Facebook і залишила реквізити для грошової допомоги.
Нагадаємо, у червні 2022 у будинок, де знаходиться квартира телеведучої Лідії Таран, влучила російська ракета. У жовтні 2022 дрон-камікадзе зруйнував дім, де жив телеведучий Єгор Гордєєв.
У січні цього року харківська блогерка Галина Науменко показала свою зруйновану обстрілом росіян квартиру.