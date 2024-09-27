Вечірка за $2 мільйони, розкішні подорожі і готелі: Кемпбелл закидають використання благодійних грошей не за призначенням

Тетяна Сухачова 27 вересня, 15:45

Здається, британська супермодель Наомі Кемпбелл опинилася в центрі чергового скандалу. Щоправда цього разу мова не про сварку з кимось, а про махінації її благодійного фонду Fashion For Relief, коштами якого покривалися особисті витрати Чорної пантери.

Як повідомляє Daily Mail, подробиці стали відомі після розслідування the Charity Commission – британської урядової організації, яка займається моніторингом діяльності благодійних фондів.

Наомі Кемпбелл на подіумі

Кемпбелл підтримує розкішний спосіб життя, зокрема, зрідка виходячи на подіум. Проте, після оприлюдненної інформації постає питання, чи робота – єдине джерело доходу моделі?

фото з Instagarm Наомі Кемпбелл

Згідно з розслідуванням, Кемпбелл неодноразово використовувала ресурси фонду у власних цілях. Наприклад, одного разу вона витратила понад $15 тисяч доларів на переліт до Ніцци, щоб забрати коштовності та предмети мистецтва.


Також під час різноманітних поїздок манекенниця зупинялася у розкішних готелях за гроші благодійної організації. Один з таких візитів коштував Fashion For Relief $10 тисяч, з яких $7800 – це витрати на СПА, рум-сервіс та цигарки.

Модель Наомі Кемпбелл

Цікаво, чим закінчиться цей скандал

фото з Instagram Наомі Кемпбелл

Згадуються в документах і більш значущі суми. Щонайменше, гала-вечір, який Наомі влаштовувала від свого імені у Каннах. На гламурну вечірку було витрачено понад 2 мільйони доларів. Також розслідування показало, що за останні два роки організація перерахувала $450 тисяч у дві інших організації. Зазначається, що це була сума погашення боргових зобов’язань.

Водночас на благодійні цілі за останні 15 місяців роботи фонд спрямував лише $6,5 тисяч.

Наомі Кемпбелл із новою зачіскою

До речі, нещодавно манекенниця показалася з каре

фото з Instagram

Наразі відомо, що Кемпбелл відсторонили від справ фонду на п’ять років. Сама ж модель уже встигла прокоментувати скандал та публічно виправдатись.

"Ми також розслідуємо справу із нашої сторони, оскільки не я контролювала благодійний фонд. Я передала контроль в руки юристів та адвокатів, тому ми проведемо розслідування, щоб встановити, як і що трапилося. Адже кожен пенні, який я коли-небудь збирала (для фонду – ред.) пішов на благодійність", – зі сльозами на очах сказала Кемпбелл.

Нагадаємо, нещодавно Наомі мала також публічну сварку з Анною Вінтур.

Читайте також:

"Несправжня": 52-річна Наомі Кемпбелл розчарувала фанів невдалим фотошопом

54-річна Кемпбелл в обтислому спортлуці вразила стійкою на голові. Фото

Наомі Кемпбелл та Анна Вінтур посварилися на модній премії: яка причина

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів