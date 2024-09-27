Вечірка за $2 мільйони, розкішні подорожі і готелі: Кемпбелл закидають використання благодійних грошей не за призначенням

Здається, британська супермодель Наомі Кемпбелл опинилася в центрі чергового скандалу. Щоправда цього разу мова не про сварку з кимось, а про махінації її благодійного фонду Fashion For Relief, коштами якого покривалися особисті витрати Чорної пантери.

Як повідомляє Daily Mail, подробиці стали відомі після розслідування the Charity Commission – британської урядової організації, яка займається моніторингом діяльності благодійних фондів.

Кемпбелл підтримує розкішний спосіб життя, зокрема, зрідка виходячи на подіум. Проте, після оприлюдненної інформації постає питання, чи робота – єдине джерело доходу моделі? фото з Instagarm Наомі Кемпбелл

Згідно з розслідуванням, Кемпбелл неодноразово використовувала ресурси фонду у власних цілях. Наприклад, одного разу вона витратила понад $15 тисяч доларів на переліт до Ніцци, щоб забрати коштовності та предмети мистецтва.

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Також під час різноманітних поїздок манекенниця зупинялася у розкішних готелях за гроші благодійної організації. Один з таких візитів коштував Fashion For Relief $10 тисяч, з яких $7800 – це витрати на СПА, рум-сервіс та цигарки.

Цікаво, чим закінчиться цей скандал фото з Instagram Наомі Кемпбелл

Згадуються в документах і більш значущі суми. Щонайменше, гала-вечір, який Наомі влаштовувала від свого імені у Каннах. На гламурну вечірку було витрачено понад 2 мільйони доларів. Також розслідування показало, що за останні два роки організація перерахувала $450 тисяч у дві інших організації. Зазначається, що це була сума погашення боргових зобов’язань.

Водночас на благодійні цілі за останні 15 місяців роботи фонд спрямував лише $6,5 тисяч.

До речі, нещодавно манекенниця показалася з каре фото з Instagram

Наразі відомо, що Кемпбелл відсторонили від справ фонду на п’ять років. Сама ж модель уже встигла прокоментувати скандал та публічно виправдатись.

"Ми також розслідуємо справу із нашої сторони, оскільки не я контролювала благодійний фонд. Я передала контроль в руки юристів та адвокатів, тому ми проведемо розслідування, щоб встановити, як і що трапилося. Адже кожен пенні, який я коли-небудь збирала (для фонду – ред.) пішов на благодійність", – зі сльозами на очах сказала Кемпбелл.

Нагадаємо, нещодавно Наомі мала також публічну сварку з Анною Вінтур.