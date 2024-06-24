54-річна Зета-Джонс у крихітному бікіні попозувала для атмосферних фото

Марія Ткаченко 24 червня, 16:45
Кетрін Зета-Джонс

Голлівудська актриса Кетрін Зета-Джонс потішила шанувальників літним фотоконтентом у Instagram.

54-річна зірка, вбрана в смугастий купальник та капелюх, попозувала для чорно-білого фото, похизувавшись струнким тілом. На другій же світлині - самі її ніжки.

Акторка Кетрін Зета-Джонс

Кетрін зачарувала фанів фото у бікіні

Фото з Instagram Зети-Джонс

"Літо офіційно зі мною", - написала Кетрін.

Кетрін Зета-Джонс показала свою фігуру в купальнику

Підписники засипають акторку компліментами

Нагадаємо, торік чоловік Зети-Джонс, актор Майкл Дуглас розсекретив їхню дуже пікантну традицію, яка стосується його оголення.

Як відомо, пара одружена вже 23 роки та має двох спільних дітей - 23-річного Ділана і 21-річну Керіс.

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