Бекінсейл у визивному total red зачарувала фанів новим кольором волосся. ФОТО

Британська актриса Кейт Бекінсейл, яка днями епатувала своїх підписників у Instagram "голим" луком для вечірки в Періс Хілтон, для урочистої вечері бренду Roger Vivier у Лос-Анджелесі обрала стриманіший, але яскравіший, у буквальному сенсі, аутфіт.

50-річна зірка вбралася в полум'яно-червоний брючний костюм і босоніжки на височезних підборах. А ще здивувала зміною кольору волосся та зачіски, вигулявши білявий боб.

Стиліст Бекінсейл назвав її зачіску "блоб", тобто "блонд+боб"

Поки незрозуміло, чи це справді Кейт наважилася на таке перевтілення, чи на ній була перука, але її коментатори в захваті та запевняють, що блонд - це саме для Бекінсейл.

Червоний костюм, червоний топ, червоне взуття, червона помада... терміново потрібен вогнегасник!

Якби Кейт знала про існування Світлани Лободи, то можна було би припустити, що акторка надихнулася її стилем

Нагадаємо, Кейт наразі не має бойфренда і не зацікавлена у стосунках. Як відомо, в зірки є 24-річна дочка Лілі від актора Майкла Шина.







