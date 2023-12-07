Бекінсейл у визивному total red зачарувала фанів новим кольором волосся. ФОТО
Британська актриса Кейт Бекінсейл, яка днями епатувала своїх підписників у Instagram "голим" луком для вечірки в Періс Хілтон, для урочистої вечері бренду Roger Vivier у Лос-Анджелесі обрала стриманіший, але яскравіший, у буквальному сенсі, аутфіт.
50-річна зірка вбралася в полум'яно-червоний брючний костюм і босоніжки на височезних підборах. А ще здивувала зміною кольору волосся та зачіски, вигулявши білявий боб.
Поки незрозуміло, чи це справді Кейт наважилася на таке перевтілення, чи на ній була перука, але її коментатори в захваті та запевняють, що блонд - це саме для Бекінсейл.
Нагадаємо, Кейт наразі не має бойфренда і не зацікавлена у стосунках. Як відомо, в зірки є 24-річна дочка Лілі від актора Майкла Шина.
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