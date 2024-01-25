Не аксесуар, а почесний гість: Клаудія Шиффер на кінопрем'єру прийшла з котом у рюкзаку

Марія Ткаченко 25 січня, 15:30

Німецька супермодель Клаудія Шиффер 24-го січня відвідала лондонську прем'єру фільму "Арґайл", режисером якого є її чоловік Меттью Вон.

А у наплічнику зірка принесла на подію одного з акторів - свого кота Чіпа, який у шпигунській картині зіграв, відповідно, кота головної героїні.

Клаудія та Чіп засвітилися на прем'єрі

Клаудія та Чіп засвітилися на прем'єрі

Фото Getty Images
Щось у кота не надто щасливий вигляд. Шиффер удома варто пильнувати свої туфлі

Щось у кота не надто щасливий вигляд. Шиффер удома варто пильнувати свої туфлі

Фото Getty Images

У листопаді Клаудія розказувала, як Чіп отримав роль, пише Daily Mail.

"У нас у фільмі був інший кіт, не дуже добрий актор. Він був жахливий. А ще дуже дорогий", - поділилася 53-річна зірка.

"Тож мій чоловік, Меттью, режисер, спитав, чи може він узяти мого кота. Я сказала: "Чом би й ні, він може бути непо-котом", - пригадала Шиффер.

Клаудія та її чоловік-режисер Меттью Вон

Клаудія та її чоловік-режисер Меттью Вон

Фото Getty Images
Непо-дітьми сьогодні нікого не здивуєш, а от непо-котом...
Непо-дітьми сьогодні нікого не здивуєш, а от непо-котом...
Фото Getty Images

Нагадаємо, торік на показі "Чоловіка на ім'я Отто" Том Хенкс засвітився зі своїм "колегою" за фільмом, котом Смеаголом. А Сарі Джессіці Паркер так припало до душі кошеня Керрі Бредшоу із "І просто так...", що після завершення зйомок вона забрала смугастика жити до себе.

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Клаудія Шиффер

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