"Сумую": колега Маркл за "Форс-мажорами" заінтригував фото герцогині догори ногами

Герцогиня Сассекська Меган Маркл, яка після "Мегзіта" продовжує шукати себе, могла би повернутися до акторства, а саме до своєї ролі Рейчел Зейн у серіалі "Форс-мажори".

Натяк на реюніон глядачі вгледіли в останніх дописах ексколеги Маркл, актора Патріка Джея Адамса.

На фото Меган Маркл та Сара Рафферті. Патрік справді просто скучив за колегами за серіалом або...? Фото з Instagram Адамса

"Сумую за моїми друзями", - написав він, запостивши кілька архівних кадрів, серед них два з Меган.

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"За кожним із них", - додав актор.

Актор також запостив досі небачену світлину дружини принца Гаррі

Підписники Адамса закликають справді продовжити серіал і знову запросити в нього Маркл.

Як відомо, персонажі Меган і Патріка, Рейчел та Майк залишили серіал наприкінці 7-го сезону, одружившись та переїхавши в Сіетл.

Іще можна було би пригадати ось такий кадр із "Форс-мажорів" Фото Getty Images

Остання серія за участю Маркл вийшла за місяць до її весілля з принцом Гаррі в 2018-му. До слова, на нього Меган запросила Патріка.

Справи в серіалу, судячи з невпинного зменшення кількості глядачів, і так ішли не дуже, а без Рейчел та Майка ліпше не стало. Тож 9-ий сезон із 10 епізодів став останнім, пише Daily Mail.

Це Адамс і Маркл на кінофестивалі у Канаді в 2012-му. Тоді ніхто й уявити не міг, що мине кілька років і ця дівчина та британський принц познайомляться і покохають одне одного Фото Getty Images

Нагадаємо, до "Форс-мажорів" Меган Маркл з'являлася в епізодичних ролях у таких серіалах як "Головний госпіталь" та "Місце злочину: Нью-Йорк", комедії "Нестерпні боси", а ще працювала в розважальному телешоу, де, з її слів, до неї ставилися мов до шлюшки.











