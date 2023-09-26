"Сумую": колега Маркл за "Форс-мажорами" заінтригував фото герцогині догори ногами
Герцогиня Сассекська Меган Маркл, яка після "Мегзіта" продовжує шукати себе, могла би повернутися до акторства, а саме до своєї ролі Рейчел Зейн у серіалі "Форс-мажори".
Натяк на реюніон глядачі вгледіли в останніх дописах ексколеги Маркл, актора Патріка Джея Адамса.
"Сумую за моїми друзями", - написав він, запостивши кілька архівних кадрів, серед них два з Меган.
"За кожним із них", - додав актор.
Підписники Адамса закликають справді продовжити серіал і знову запросити в нього Маркл.
Як відомо, персонажі Меган і Патріка, Рейчел та Майк залишили серіал наприкінці 7-го сезону, одружившись та переїхавши в Сіетл.
Остання серія за участю Маркл вийшла за місяць до її весілля з принцом Гаррі в 2018-му. До слова, на нього Меган запросила Патріка.
Справи в серіалу, судячи з невпинного зменшення кількості глядачів, і так ішли не дуже, а без Рейчел та Майка ліпше не стало. Тож 9-ий сезон із 10 епізодів став останнім, пише Daily Mail.
Нагадаємо, до "Форс-мажорів" Меган Маркл з'являлася в епізодичних ролях у таких серіалах як "Головний госпіталь" та "Місце злочину: Нью-Йорк", комедії "Нестерпні боси", а ще працювала в розважальному телешоу, де, з її слів, до неї ставилися мов до шлюшки.