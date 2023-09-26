"Сумую": колега Маркл за "Форс-мажорами" заінтригував фото герцогині догори ногами

Марія Ткаченко 26 вересня, 16:00

Герцогиня Сассекська Меган Маркл, яка після "Мегзіта" продовжує шукати себе, могла би повернутися до акторства, а саме до своєї ролі Рейчел Зейн у серіалі "Форс-мажори".

Натяк на реюніон глядачі вгледіли в останніх дописах ексколеги Маркл, актора Патріка Джея Адамса.

На фото Меган Маркл та Сара Рафферті. Патрік справді просто скучив за колегами за серіалом або...?

На фото Меган Маркл та Сара Рафферті. Патрік справді просто скучив за колегами за серіалом або...?

Фото з Instagram Адамса

"Сумую за моїми друзями", - написав він, запостивши кілька архівних кадрів, серед них два з Меган.


"За кожним із них", - додав актор.

Актор також запостив досі небачену світлину дружини принца Гаррі

Актор також запостив досі небачену світлину дружини принца Гаррі

Підписники Адамса закликають справді продовжити серіал і знову запросити в нього Маркл.

Як відомо, персонажі Меган і Патріка, Рейчел та Майк залишили серіал наприкінці 7-го сезону, одружившись та переїхавши в Сіетл.

Іще можна було би пригадати ось такий кадр із Форс-мажорів

Іще можна було би пригадати ось такий кадр із "Форс-мажорів"

Фото Getty Images

Остання серія за участю Маркл вийшла за місяць до її весілля з принцом Гаррі в 2018-му. До слова, на нього Меган запросила Патріка.

Справи в серіалу, судячи з невпинного зменшення кількості глядачів, і так ішли не дуже, а без Рейчел та Майка ліпше не стало. Тож 9-ий сезон із 10 епізодів став останнім, пише Daily Mail.

Це Адамс і Маркл на кінофестивалі у Канаді в 2012-му. Тоді ніхто й уявити не міг, що мине кілька років і ця дівчина та британський принц познайомляться і покохають одне одного

Це Адамс і Маркл на кінофестивалі у Канаді в 2012-му. Тоді ніхто й уявити не міг, що мине кілька років і ця дівчина та британський принц познайомляться і покохають одне одного

Фото Getty Images

Нагадаємо, до "Форс-мажорів" Меган Маркл з'являлася в епізодичних ролях у таких серіалах як "Головний госпіталь" та "Місце злочину: Нью-Йорк", комедії "Нестерпні боси", а ще працювала в розважальному телешоу, де, з її слів, до неї ставилися мов до шлюшки.

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Меган Маркл

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