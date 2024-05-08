Жакет від Бекхем та кросівки за $185: королева Летісія вигуляла молочний лук на літературній премії

Тетяна Сухачова 8 травня, 12:30

Королева Іспанії Летіcія продовжує демонструвати витончені образи із демократичними брендами.

Цього разу під час нагородження літературної премії у Мадриді її Величність обрала тотал-лук з кремового костюму.

Класичний жакет з акцентом на талії виявився із нової колаборації Вікторії Бекхем та іспанського бренду Mango вартістю $170, а брюки – схожі на ті, в яких дружина іспанського короля Феліппе днями з’явилася на публіці. Образ вона доповнила кедами від Vivo Bare Foot за $185.

Королева Іспанії обрала кремовий тотал-лук

Королева Іспанії обрала кремовий тотал-лук

фото getty images

Як відомо, королева Летісія має у гардеробі не лише масмаркет. Серед брендів, які часто можна помітити на ній – Boss, Bottega Veneta, Carolina Herrera та інші. Попри це, серед сучасних королев стиль Летісії можна назвати мало не найбільш демократичним.

Нагадаємо, нещодавно її Величність, яка часто з’являється у ділових, витончених або ж кежуальних луках, показалася у джинсах та косусі.

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