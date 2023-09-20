Королева Летісія в ретросукні з бантиками показалася на відкритті театру в Мадриді

Королева Іспанії Летісія – знана любителька елегантних суконь.

Вкотре вона продемонструвала свою прихильність вишуканому стилю на відкритті нового театру в Мадриді.

Для заходу королева обрала мідісукню ретро-силуету іспанського бренду The 2nd Skin, яку доповнила вишуканими босоніжками Manolo Blahnik.

Королева Іспанії вигуляла сукню ретро-фасону фото Getty Images

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З аксесуарів вона обрала клатч у тон сукні та взуттю від Bottega Veneta. До речі, компанію її Величності склав король Феліпе, який доповнив класичний темний костюм контрастною краваткою.

Король Феліпе, як завжди, був елегантний та усміхнений фото Getty Images

Нагадаємо, королева Летісія полюбляє іспанські бренди. Зокрема, і масмаркет Zara, у речах якого неодноразово з’являлася на людях.