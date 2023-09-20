Королева Летісія в ретросукні з бантиками показалася на відкритті театру в Мадриді
Королева Іспанії Летісія – знана любителька елегантних суконь.
Вкотре вона продемонструвала свою прихильність вишуканому стилю на відкритті нового театру в Мадриді.
Для заходу королева обрала мідісукню ретро-силуету іспанського бренду The 2nd Skin, яку доповнила вишуканими босоніжками Manolo Blahnik.
З аксесуарів вона обрала клатч у тон сукні та взуттю від Bottega Veneta. До речі, компанію її Величності склав король Феліпе, який доповнив класичний темний костюм контрастною краваткою.
Нагадаємо, королева Летісія полюбляє іспанські бренди. Зокрема, і масмаркет Zara, у речах якого неодноразово з’являлася на людях.
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