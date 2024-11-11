"Як же дома ох*єнно": Курган&Agregat виступить на церемонії "УП100. Поза межами можливого"

Аміль і Раміль Насірови та Євген Володченко запалять на УП100

20-го листопада "Українська правда" вже вдруге оголосить імена українців, які увійшли у сотню лідерів УП100.

Цьогорічна церемонія пройде під гаслом "Поза межами можливого", яке якнайкраще характеризує 2024 рік, що минає.

Рейтинг традиційно складатиметься з шести категорій: державне управління, захисники, бізнес, спорт, культура і суспільство. Переможців обирали незалежні експерти та журналісти УП.

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Ведучі церемонії — Михайло Ткач і Тетяна Даниленко.

Програма заходу буде побудована за принципом головних YouTube-форматів УП з виступами спікерів-учасників рейтингу. А в перерві між ними гостей потішить виступом гурт Курган & Agregat, учасники якого, Раміль, Аміль та Жека у 2021-му році показували журналістам УП своє рідне селище Близнюки, що на Харківщині.

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Уже традиційно половина вартості від продажу квитків на івент піде на допомогу військовим, зокрема батальйону "Вовки Да Вінчі", на мавікі для якого також збирає Курган & Agregat. Підтримати збір можна тут.

Квитки на церемонію УП100 можна придбати тут.

Нагадаємо, минулого року на УП100 виступали Jerry Heil та лабораторія сучасної опери Opera Aperta з Національним ансамблем солістів "Київська Камерата".