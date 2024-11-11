"Як же дома ох*єнно": Курган&Agregat виступить на церемонії "УП100. Поза межами можливого"
20-го листопада "Українська правда" вже вдруге оголосить імена українців, які увійшли у сотню лідерів УП100.
Цьогорічна церемонія пройде під гаслом "Поза межами можливого", яке якнайкраще характеризує 2024 рік, що минає.
Рейтинг традиційно складатиметься з шести категорій: державне управління, захисники, бізнес, спорт, культура і суспільство. Переможців обирали незалежні експерти та журналісти УП.
Ведучі церемонії — Михайло Ткач і Тетяна Даниленко.
Програма заходу буде побудована за принципом головних YouTube-форматів УП з виступами спікерів-учасників рейтингу. А в перерві між ними гостей потішить виступом гурт Курган & Agregat, учасники якого, Раміль, Аміль та Жека у 2021-му році показували журналістам УП своє рідне селище Близнюки, що на Харківщині.
Уже традиційно половина вартості від продажу квитків на івент піде на допомогу військовим, зокрема батальйону "Вовки Да Вінчі", на мавікі для якого також збирає Курган & Agregat. Підтримати збір можна тут.
Квитки на церемонію УП100 можна придбати тут.
Нагадаємо, минулого року на УП100 виступали Jerry Heil та лабораторія сучасної опери Opera Aperta з Національним ансамблем солістів "Київська Камерата".