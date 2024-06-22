"Слухав мої пісні і мріяв": Lama вперше розповіла, чи впізнав її на 18 років молодший коханий під час першої зустрічі та як прийняла її його мама

48-річна співачка Lama (Наталя Дзеньків) розповіла про те, чи була готова починати стосунки з на 18 років молодшим хлопцем та як знайомилася з його мамою.

За словами співачки, фізичний вік людей немає значення, тож більшість людей живе стереотипами.

"Люди в основному живуть якимись стереотипами, страхами, дитячими травмами. Закладені установки - що добре, що погано. Насправді, ці нюанси дуже сильно впливають на наше життя. Я вважаю, що фізичний вік не є проблемою взагалі. Мені здається, що ті, кому 45-50 років, я сприймаю, як наставників, старших братів. А от чоловік, якому 25 може бути ментально старший. Багато жінок мають оцю проблему невпевненості в собі", - сказала вона в інтерв'ю "Oboz Life".

Наталя зауважила, що стосункам треба віддаватися, навіть, якщо вони триватимуть не дуже довго.

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"Звісно, потрібно доглядати, бути у формі, тому що в будь-який момент може з'явитися хлопець, і ти будеш просто психологічно не готова. Треба віддатися цим стосункам. Нехай вони будуть п'ять років, але вони будуть класні", - розповіла вона.

Вона також зазначила, що її колишній теж набагато молодший за неї.

Наталя зі своїм коханим Романом Фото з Instagram Lama

"У мене був попередній хлопець, йому було 24, але вони не склалися. Не через те, що він молодший, а я старша. Ні. Просто люди не підходять. Коли я розійшлася з цим хлопцем, через три місяці в моє життя приходить мій теперішній чоловік, і йому також 24. І тут тобі доля дає ще раз. Те, чого ти боїшся тобі життя дає знову, як досвід, і тобі треба навчитися. Я розумію, що ми настільки ми своїми внутрішніми станами одне одному підходили. Я побачила його духовну продвинутість, хоч йому 26. І я зрозуміла, що треба віддатися цьому життю", - розповіла Наталя.

Співачка каже, що на момент знайомства її молодий хлопець Роман не впізнав її.

"Коли ми з ним познайомилися, він мене не знав. Ми познайомилися у Херсоні і він мене не впізнав. І от так ми говорили-говорили і зрозуміли, що одне без одного не можемо. А потім йому вже сказали, що це Lama. Але це вже пізно було. Він мені розказував, що колись у дитинстві, він дивився телевізор, слухав мої пісні і мріяв, щоби я була його. Інколи добре мріяти", - додала співачка.

Lama вважає, що фізичний вік це не головне

Lama зазначила, що знайома з батьками хлопця і її дуже тепло прийняли. Виявилося, що мати Романа її фанатка.

"Його мама також моя прихильниця. Вона слухала мою музику, вони мене тепло прийняли. Я ж свою корону дома залишила, прийшла як нормальна проста людина. Його мама старша за мене на 5 років, знаєш, скільки у нас всього спільного? Ідеально просто. Отож, життя в рамки не покладеш", - додала Дзеньків.

Нагадаємо, раніше Lama зізнавалася, що поки не хоче ставати мамою, а її чоловік, з яким вона у стосунках вже більше семи років, не вимагає цього.

Як відомо, співачці та її коханому подобається жити за містом у лісовій місцевості, люблять Різдво та Новий рік, а також мають спільну традиції - ранкова кава.