"Слухав мої пісні і мріяв": Lama вперше розповіла, чи впізнав її на 18 років молодший коханий під час першої зустрічі та як прийняла її його мама
48-річна співачка Lama (Наталя Дзеньків) розповіла про те, чи була готова починати стосунки з на 18 років молодшим хлопцем та як знайомилася з його мамою.
За словами співачки, фізичний вік людей немає значення, тож більшість людей живе стереотипами.
"Люди в основному живуть якимись стереотипами, страхами, дитячими травмами. Закладені установки - що добре, що погано. Насправді, ці нюанси дуже сильно впливають на наше життя. Я вважаю, що фізичний вік не є проблемою взагалі. Мені здається, що ті, кому 45-50 років, я сприймаю, як наставників, старших братів. А от чоловік, якому 25 може бути ментально старший. Багато жінок мають оцю проблему невпевненості в собі", - сказала вона в інтерв'ю "Oboz Life".
Наталя зауважила, що стосункам треба віддаватися, навіть, якщо вони триватимуть не дуже довго.
"Звісно, потрібно доглядати, бути у формі, тому що в будь-який момент може з'явитися хлопець, і ти будеш просто психологічно не готова. Треба віддатися цим стосункам. Нехай вони будуть п'ять років, але вони будуть класні", - розповіла вона.
Вона також зазначила, що її колишній теж набагато молодший за неї.
"У мене був попередній хлопець, йому було 24, але вони не склалися. Не через те, що він молодший, а я старша. Ні. Просто люди не підходять. Коли я розійшлася з цим хлопцем, через три місяці в моє життя приходить мій теперішній чоловік, і йому також 24. І тут тобі доля дає ще раз. Те, чого ти боїшся тобі життя дає знову, як досвід, і тобі треба навчитися. Я розумію, що ми настільки ми своїми внутрішніми станами одне одному підходили. Я побачила його духовну продвинутість, хоч йому 26. І я зрозуміла, що треба віддатися цьому життю", - розповіла Наталя.
Співачка каже, що на момент знайомства її молодий хлопець Роман не впізнав її.
"Коли ми з ним познайомилися, він мене не знав. Ми познайомилися у Херсоні і він мене не впізнав. І от так ми говорили-говорили і зрозуміли, що одне без одного не можемо. А потім йому вже сказали, що це Lama. Але це вже пізно було. Він мені розказував, що колись у дитинстві, він дивився телевізор, слухав мої пісні і мріяв, щоби я була його. Інколи добре мріяти", - додала співачка.
Lama зазначила, що знайома з батьками хлопця і її дуже тепло прийняли. Виявилося, що мати Романа її фанатка.
"Його мама також моя прихильниця. Вона слухала мою музику, вони мене тепло прийняли. Я ж свою корону дома залишила, прийшла як нормальна проста людина. Його мама старша за мене на 5 років, знаєш, скільки у нас всього спільного? Ідеально просто. Отож, життя в рамки не покладеш", - додала Дзеньків.
Нагадаємо, раніше Lama зізнавалася, що поки не хоче ставати мамою, а її чоловік, з яким вона у стосунках вже більше семи років, не вимагає цього.
Як відомо, співачці та її коханому подобається жити за містом у лісовій місцевості, люблять Різдво та Новий рік, а також мають спільну традиції - ранкова кава.