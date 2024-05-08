ДіКапріо у нічному клубі підловили за пестощами з коханою. Відео

Голлівудський актор Леонардо ДіКапріо продовжує уникати світських виходів та публічних появ.

Натомість зірку, який останнім часом нерідко потрапляє на перші шпальти через пікантні подробиці свого особистого життя, вкотре засвітився у нічному клубі.

На відео, яке опублікувало видання The Daily Mail, актора підловили у компанії його дівчини, 25-річної італійської моделі Вітторії Черетті. Пара не приховувала почуттів та ніжно обіймалася в оточенні інших відвідувачів.

Актор та його дівчина вже не вперше потрапляють в об'єктив папараці під час ніжностей скрін з відео

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Як відомо, про роман ДіКапріо і Черетті заговорили у вересні 2023-го. Тоді пару так само помітили разом на вечірці. Наскільки серйозні ці стосунки – невідомо, проте ДіКапріо точно знайомий із родиною моделі.

Нагадаємо, нещодавно Вітторії й Лео закидали заручини. Дівчина показалася з каблучкою на підмізинному пальці.

Але невдовзі після цього інсайдер, близький до актора, пояснив, які насправді стосунки у пари зараз.