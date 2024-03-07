"Перетворюється на нового Х’ю": вдова Хефнера розповіла пікантні подробиці з любовної біографії ДіКапріо

50-річний американський актор Леонардо ДіКапріо останнім часом фігурує у все нових і нових пікантних ситуаціях, пов’язаних із особистим життям.

Зірка, про чиї нестандартні вподобання у ліжку нещодавно розповіла 22-річна модель Playboy, знову став темою для обговорень.

Як пише The Daily Mail, у нещодавньому інтерв’ю вдова засновника Playboy Х’ю Хефнера Крістал прокоментувала любовну біографію ДіКапріо та згадала цікаву історію про нього.

Нові подробиці з життя одвічного холостяка Леонардо ДіКапріо фото GETTY IMAGES

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"Лео перетворюється на нового Хефнера. Дівчата стають усе молодші й молодші, і я собі якось думала "О боже, виглядає це погано", – сказала вона.

Крістал також поділилася цікавою деталлю. З її слів, вона пригадує, як ДіКапріо мав коротку, але пристрасну інтрижку з Ріаною, коли тій було ледь за 20. І все це відбулося у маєтку Playboy.

"Пам’ятаю, як він та Ріанна замутили однієї ночі. Це було розумно, зробити це на одній з тих вечірок (у маєтку - ред.), а після того ми б (організатори - ред.) нікому не розповіли", – сказала Крістал.

Ріанна так ніколи і не коментувала чуток про інтрижку з ДіКапріо фото з Instagram Ріанни

До речі, чутки про Рірі та ДіКапріо ходили давно. Проте ніхто з них публічно не підтвердив цієї інформації. Натомість, актор буцімто за наклеп подав до суду на ЗМІ.

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