Таран у Києві вигуляла нову зачіску та згадала про "конкуренцію" з Падалко. Фото

ТаблоID 22 серпня, 16:10

Телеведуча Лідія Таран, яка нині з дочкою живе у Франції, завітала до Києва.

Разом зі своєю колегою Марічкою Падалкою вона зробила кілька фото на Подолі на тлі колеса огляду та поділилася деякими спогадами з професійного минулого.

А ще Таран засвітила нову зачіску - каре.

Ліда Таран і Марічка Падалко

Таран і Падалко зробили рідкісне фото разом у Києві


"Одного разу на Подолі… Якихось 20 років дружби з Марічкою промайнули, як кілька обертів отого колеса, що за нами. Похресник Міша (син Падалко і Соболєва - ред.) став студентом, хрещений батько моєï Василини Єгор Соболєв на війні. Таке життя, що вирішили поговорити про… роботу, а саме про нашу збірну на Олімпіаді в Парижі.

Адже колись перший оберт нашого колеса дружби почався з "конкуренції" між спортивними редакціями. Марічка вела "Проспорт" на "1+1", а я "Спортрепортер" на Новому каналі. Маємо, що згадати 😀 Марічко", - поділилася Лідія.

Ведучі Таран і Падалко

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Марічка Падалко і Ліда Таран в Києві

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Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Лідія Таран із дочкою Василиною виїхали до Франції і досі там мешкають. В будинок, де вони мають квартиру в Києві, влучила російська ракета.

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