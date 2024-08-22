Таран у Києві вигуляла нову зачіску та згадала про "конкуренцію" з Падалко. Фото
Телеведуча Лідія Таран, яка нині з дочкою живе у Франції, завітала до Києва.
Разом зі своєю колегою Марічкою Падалкою вона зробила кілька фото на Подолі на тлі колеса огляду та поділилася деякими спогадами з професійного минулого.
А ще Таран засвітила нову зачіску - каре.
"Одного разу на Подолі… Якихось 20 років дружби з Марічкою промайнули, як кілька обертів отого колеса, що за нами. Похресник Міша (син Падалко і Соболєва - ред.) став студентом, хрещений батько моєï Василини Єгор Соболєв на війні. Таке життя, що вирішили поговорити про… роботу, а саме про нашу збірну на Олімпіаді в Парижі.
Адже колись перший оберт нашого колеса дружби почався з "конкуренції" між спортивними редакціями. Марічка вела "Проспорт" на "1+1", а я "Спортрепортер" на Новому каналі. Маємо, що згадати 😀 Марічко", - поділилася Лідія.
Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Лідія Таран із дочкою Василиною виїхали до Франції і досі там мешкають. В будинок, де вони мають квартиру в Києві, влучила російська ракета.