Таран у Києві вигуляла нову зачіску та згадала про "конкуренцію" з Падалко. Фото

Телеведуча Лідія Таран, яка нині з дочкою живе у Франції, завітала до Києва.

Разом зі своєю колегою Марічкою Падалкою вона зробила кілька фото на Подолі на тлі колеса огляду та поділилася деякими спогадами з професійного минулого.

А ще Таран засвітила нову зачіску - каре.

Таран і Падалко зробили рідкісне фото разом у Києві

Реклама:

"Одного разу на Подолі… Якихось 20 років дружби з Марічкою промайнули, як кілька обертів отого колеса, що за нами. Похресник Міша (син Падалко і Соболєва - ред.) став студентом, хрещений батько моєï Василини Єгор Соболєв на війні. Таке життя, що вирішили поговорити про… роботу, а саме про нашу збірну на Олімпіаді в Парижі.

Адже колись перший оберт нашого колеса дружби почався з "конкуренції" між спортивними редакціями. Марічка вела "Проспорт" на "1+1", а я "Спортрепортер" на Новому каналі. Маємо, що згадати 😀 Марічко", - поділилася Лідія.

Як вам Таран із коротшим волоссям?

Схоже, Лідія давненько не приїздила в Київ

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Лідія Таран із дочкою Василиною виїхали до Франції і досі там мешкають. В будинок, де вони мають квартиру в Києві, влучила російська ракета.